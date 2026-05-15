Windenergie: Enercon baut Rotorblattfertigung in der Türkei auf

In der türkischen Provinz Izmir will Enercon zukünftig Rotorblätter für seine neue Windenergieanlage E-175 EP5 E2 fertigen. Im Werk Bergama entstehen 700 Jobs für eine Produktionskapazität von 150 Blattsätzen pro Jahr.

Der Windenergieanlagen-Hersteller Enercon will Rotorblätter für sein neues Modell E-175 EP5 E2 künftig auch in der Türkei produzieren. Im Zuge der internationalen Markteinführung des neuen Anlagentyps richtet der Hersteller in Bergama in der türkischen Provinz Izmir ein neues Rotorblattwerk ein. Im Werk entstehen 700 Jobs. Darüber hinaus sichert das Investment Beschäftigung bei regionalen Zulieferfirmen.

„Mit dem Blattstandort erfüllen wir Local-Content-Vorgaben für die Teilnahme am türkischen Ausschreibungssystem für Onshore-Windparks“, sagt Enercon COO Heiko Juritz. Die Regeln schreiben vor, Komponenten von Windturbinen zu einem gewissen Anteil im Land zu produzieren. Nur dann werden die Windenergieanlagen bei Ausschreibungen der Regierung berücksichtigt. Enercon ist seit den 1990er Jahren in der Türkei aktiv und gehört zu den Pionieren der türkischen Windbranche. Schon früh hat das Unternehmen auf eine Fertigung im Land gesetzt. Die von Enercon installierte Leistung in der Türkei beträgt rund 4 GW. Außerdem ist Enercon mit einer eigenen Vertriebs-, Projekt Management- sowie Service-Organisation präsent.

Die Windenergieanlage (WEA) E-175 EP5 E2 ist Enercons mit 7,0 MW Nennleistung und 175 Meter Rotordurchmesser laut Unternehmen eine der ertragsstärksten Onshore-Windturbinen in Europa. Die neue WEA ist eine zentrale Säule der Marktstrategie des Unternehmens. Der neue Anlagentyp kommt laut Enercon an. Erst kürzlich hatte Enercon mit türkischen Kunden Lieferverträge über insgesamt mehr als 300 MW gezeichnet.

Das neue Werk Bergama ist in der aktuellen Ausbaustufe ausgelegt auf eine Produktionskapazität von bis zu 150 Blattsätzen pro Jahr. Produzieren wird es primär für den türkischen Markt. Darüber hinaus soll der neue Produktionsstandort in der Türkei E-175 EP5 E2-Rotorblätter für Enercon-Windparks in Ost- und Südeuropa zuliefern.

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Quelle: Enercon | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH