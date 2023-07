MET erwirbt erstmals PV-Projekt in Deutschland

Die Schweizer MET kauft einen PV-Park in Mecklenburg-Vorpommern und steigt damit in das deutsche Solargeschäft ein.

Die Schweizer MET Group expandiert mit einem PV-Projekt im Bereich erneuerbarer Energien nach Deutschland. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es dazu eine 100%-Beteiligung an einem Solarprojekt in Mecklenburg-Vorpommern erworben. Konkret geht es um ein Vorhaben in Kentzlin. Es stamme ferner aus der Projekt-Pipeline des Entwicklers Emeren Germany GmbH. Der Solarpark werde nach seiner Fertigstellung eine installierte Spitzenleistung von 11,5 Megawatt (MWp) haben und rund 13 Gigawattstunden (GWh) Solarstrom pro Jahr erzeugen. Das Projekt hat Mitte Juli Baureife erlangt, die Aufnahme des kommerziellen Betriebs ist für das zweite Halbjahr 2024 vorgesehen.

MET ist bisher vor allem im Gasgeschäft aktiv. So hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren unterirdische Gasspeicher mit einer Kapazität von 3,4 Terratwattstunden (TWh) erworben und verfügt über LNG-Anlandungskapazitäten. Daneben unterhält es ein Handels- und Vertriebsgeschäft für die Belieferung von Stadtwerken und Industrie mit Strom und Gas. Jüngst kam ferner noch eine Tochtergesellschaft für die Versorgung von Gewerbe- und Haushaltskunden hinzu. Der Einstieg in den Markt für erneuerbare Energien sei ein weiterer Schritt zum Ausbau der Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland.

Die Expansionsstrategie von MET Group im Bereich der erneuerbaren Energien ziele zudem darauf ab, bis 2026 ein Portfolio mit einer installierten Leistung von 2 GW aufzubauen. Dank Akquisitionen in Spanien, Italien, Polen und Rumänien konnte MET 2022 in vier Ländern in den Markt für erneuerbare Energien einsteigen.

31.7.2023