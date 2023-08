Landwärme steigt bei Ökoenergieversorger Polarstern ein

Zwei der drei Gründer gehen bei Polarstern von Bord. Die Anteile übernimmt das Bioenergieunternehmen Landwärme.

Der Biomethan-Spezialist Landwärme geht ein Engagement beim Ökoenergieversorger Polarstern ein. Wie Polarstern mitteilte, scheiden zwei der drei Polarstern-Gründer, Jakob Assmann und Simon Stadler, sowie der Investor Energie 360° aus. Im Gegenzug übernimmt das Biomethanhandelsunternehmen Landwärme die Anteile. Im Ergebnis halte nun Polarstern-Gründer Florian Henle mit seiner Firma Melchior Ventures 51 Prozent der Anteile an der Polarstern GmbH. Auf die Landwärme-Gesellschaft LW Beteiligungs GmbH entafllen die restlichen 49 Prozent. Polarstern und Landwärme sind inhabergeführte Unternehmen.

„Mit der Beteiligung von Landwärme stärken wir unseren Weg, die sektorenübergreifende Energiewende voranzubringen“, sagt Florian Henle. „Im aktuellen Markt, in dem es dringend mehr klimabewusste Angebote braucht, sind wir mit Landwärme als neuem Gesellschafter sehr gut aufgestellt – sowohl wirtschaftlich, um verstärkt in den Ausbau der erneuerbaren Energien zu investieren, als auch mit Blick auf Angebote und Lösungen im sektorenübergreifenden Energiemarkt.“

Biogas als Brückenlösung ausbauen

Biogas und Biomethan seien in vielen Bereichen wichtig, um die Klimaziele zu erreichen. Überall dort, wo eine Elektrifizierung nicht möglich ist oder sich der Einsatz von Wasserstoff nicht rechnet, bleibe es die klimabewusste Alternative. Mit Blick auf den Großteil an Gasheizungen im Gebäudebereich und der schleppenden Installation von Wärmepumpen im Baubestand gilt es aktuell, das Angebot an Biogas in der Wärmeversorgung als Brückenlösung auszubauen. Genauso seien Biogasanlagen mit ihrer flexiblen Energieerzeugung und ihrer Kombination mit Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung auch künftig für die Energiewende von großer Bedeutung.

„Mit dem Einstieg bei Polarstern bündeln wir unsere gemeinsamen Kräfte“, sagt Zoltan Elek, Gründer und Gesellschafter der Landwärme GmbH. Bereits seit der Gründung von Polarstern im Jahr 2011 arbeiten beide Unternehmen eng im Bereich des Ökogasangebots zusammen. Polarstern bietet 100 Prozent Ökostrom und 100 Prozent Ökogas sowie Spezialtarife für Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge und Gewerbekunden. Auch ist Polarstern ein führender Anbieter im Bereich der dezentralen Energieversorgung von Gebäuden mittels Mieterstrom. 2022 kam der Treibhausgasquotenhandel hinzu, bei dem Polarstern und Landwärme ebenfalls kooperieren.

2.8.2023 | Quelle: Polarstern | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH