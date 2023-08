Enercity gewinnt Ausschreibung für PV-Dächer in Niedersachsen

In Niedersachsen werden 500 Dächer im Land mit PV-Anlagen bestückt. Eine entsprechende Ausschreibung ging an Enercity.

Regionalversorger Enercity hat die erste öffentliche Ausschreibung eines Landes für PV-Dächer in Niedersachsen gewonnen. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es mit dem Land einen Vertrag über Dachflächen von rund 500 landeseigenen Gebäuden im Nordwesten von Niedersachsen abgeschlossen. Auf diesen Flächen sollen Photovoltaikanlagen entstehen. Auf großen Dachflächen führt die Photovoltaik in dem Bundesland bisher ein Schattendasein.

Die möglichen Standorte befinden sich dabei in den Landkreisen Emsland, Cloppenburg, Oldenburg, Vechta, Grafschaft Bentheim und Osnabrück sowie in den Städten Oldenburg und Osnabrück. Zu den Landesgebäuden in dieser Region gehören die Justizvollzugsanstalt Lingen, das Finanzamt Bad Bentheim, das Behördenhaus Schloss Iburg, die Universität Vechta oder die Polizeiakademie Oldenburg.

Enercity wird auf eigene Kosten Photovoltaikanlagen errichten und in eigener Verantwortung betreiben. Der produzierte Strom soll – soweit dies technisch möglich ist – unmittelbar die Gebäude der jeweiligen Landesliegenschaften versorgen. Überschüssige Strommengen werden dann in das Netz für die allgemeine Versorgung eingespeist.

Niedersachsens Finanzminister Gerald Heere unterstrich die Bedeutung des Vertragsabschlusses. „Unser Ziel ist es, die Landesverwaltung bis 2035 klimaneutral aufzustellen und das Land unabhängiger von Importen fossiler Brennstoffe zu machen. Die enercity ist eine erfahrene Partnerin mit den notwendigen Kapazitäten, die uns diesem Ziel einen Schritt näherbringt.“

30 Gigawattstunden Solarstrom pro Jahr

„Wir freuen uns, zusammen mit dem Land Niedersachsen die Energiewende Niedersachsens zu gestalten und dieses Großprojekt in die Tat umzusetzen. Die rund 500 Gebäude des Landes werden sich künftig von der Sonne ernähren, denn ihre Dachflächen bergen enormes Potenzial für die Produktion von erneuerbarem Strom direkt vor Ort“, sagt enercity-CEO Dr. Susanna Zapreva.

Die Dachflächen werden der enercity nach Inbetriebnahme der jeweiligen PV-Installation für eine Dauer von 20 Jahren zur Nutzung überlassen. Insgesamt handelt es sich um rund 355.000 Quadratmeter, die noch im Detail auf ihre Eignung geprüft werden. Sofern sich nur die Hälfte der Dachflächen als geeignet erweisen sollten, können zukünftig rund 30 GWh pro Jahr erzeugt werden.

Vorausgegangen war ein europaweit ausgeschriebenes Vergabeverfahren. Bundesweit handelt es sich um die erste öffentliche Ausschreibung eines Landes für die Errichtung und den Betrieb von PV-Anlagen auf eigenen Dächern durch Dritte bei gleichzeitigem Bezug des PV-Stroms vor Ort.

3.8.2023 | Quelle: Enercity | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH