Solarstrom-Statistik für Niedersachsen: Große Dächer bleiben leer

Die Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen hat ihre jüngste Auswertung der Photovoltaik-Statistik vorgelegt. Diese belegt einen Solarboom in dem Bundesland.

Solarstrom-Anlagen mit 593 MW Spitzenleistung wurden 2022 in Niedersachsen installiert. Das ist laut der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen das stärkste Ergebnis der letzten zehn Jahren. Im Vorjahr waren es 404 MW, wie Solarserver berichtete. In Summe kommt das Land nun auf 5.600 MW installierte Photovoltaik-Leistung beziehungsweise rund 250.000 PV-Anlagen.

PV-Ausbau von 4.000 MW jährlich möglich

„Wir sind auf einem guten Weg beim Ausbau der Photovoltaik,“ bilanziert Lothar Nolte, Geschäftsführer der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen. Mit „erheblicher Anstrengung“ sei auch die jährliche Zielzahl von 4.000 MW neuer PV-Leistung zu erreichen.

Das Erneuerbare Energien Gesetz 2022 habe viele Hemmnisse und Hürden beseitigt, weitere Vereinfachungen seien mit der PV-Strategie des Bundes bereits skizziert. Nun müsse das Land vor allem Gebäudeeigentümer mit großen Dachflächen motivieren, PV-Anlagen zu bauen.

Rund 46.000 Photovoltaik-Anlagen seien 2022 in Betrieb genommen worden, darunter auch viele Stecker-Solaranlagen. Anlagen mit weniger als 10 kW Einzelleistung machten in Summe 31 Prozent der neu installierten Leistung aus. Die Leistungsklasse von 10 bis 30 kW trug weitere 28 Prozent bei. Die typischen Anlagengrößen für Ein- bis Zweifamilienhäuser machen somit mehr als die Hälfte des Solarstrom-Ausbaus aus.

Mittelgroße Anlagen mit 30 bis 300 kW verloren im Vergleich zu 2021 an Marktanteil, während die für Industrie- und Gewerbehallten typischen Dachanlagen über 750 kW deutlich zulegten. Das war allerdings nicht schwer: 2021 gab es in Niedersachsen nur eine neue PV-Anlage in dieser Größenklasse, 2022 waren es immerhin 24 neue PV-Anlagen. Viel ist das gemessen am Potenzial aber immer noch nicht, beklagt die Klima- und Energieagentur.

Der Zubau an PV-Freiflächenanlagen stieg leicht von 51 MW im Jahr 2021 auf rund 58 MW im Jahr 2022.

Hannover baut die meisten neuen PV-Anlagen in Niedersachsen

Die regionale Verteilung beim Zubau von PV-Anlagen ähnelt dem in den Vorjahren. Die Landkreise im westlichen Niedersachsen zwischen dem Landkreis Diepholz und der Grafschaft Bentheim liegen vorn. Auch die Landkreise Göttingen und Northeim konnten deutliche Zuwächse verbuchen. Den stärksten Zubau lieferte 2022 die Region Hannover.

Die Klimaschutz- Energieagentur Niedersachsen hat in diesem Jahr ihre Auswertung verändert. Sie zählt nun alle PV-Anlagen, die sich laut dem Datenabruf vom 10. Februar 2023) bis einschließlich 31. Dezember 2022 in Betrieb gegangen waren. In früheren Auswertungen war statt der Inbetriebnahme das Meldedatum der Anlagen entscheidend. Die neue Auswertung berücksichtig zudem Leistungsänderungen. Dadurch ergäben einige Verschiebungen, aber keine grundsätzlichen Änderungen am Ergebnis, heißt es in der Pressemitteilung.

29.3.2023 | Quelle: Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH