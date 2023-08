Neuer 90 MW-Windpark für ehemaligen Tagebau in Sachsen

Entwickler EPNE hat die Genehmigung zum Bau eines 90 MW Windparks auf einer früheren Tagebaufläche im Mitteldeutschen Braunkohlerevier erhalten.

Auf einem ehemaligen Tagebau im Mitteldeutschen Braunkohlerevier realisiert die EP New Energies GmbH (EPNE) im Auftrag der MIBRAG einen Windpark mit 90 Megawatt (MW) Leistung. Wie EPNE mitteilte, hat der Windpark Breunsdorf von der unteren Immissionsschutzbehörde des Landkreises Leipzig die Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) erhalten. Das Unternehmen werde das Projekt ferner entwickeln und errichten. Der Windpark entsteht auf den Rekultivierungsflächen des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain im Südraum von Leipzig.

Nach einer Planungs- und Genehmigungsphase von etwa 4 Jahren sollen in den nächsten Monaten die Bauvorbereitungen auf der Projektfläche beginnen.

„Wir freuen uns, die Genehmigung für dieses außergewöhnliche Wind-Projekt in den Händen zu halten. Der Windpark Breunsdorf bildet den Auftakt einer Transformation im Mitteldeutschen Braunkohlerevier zu einem modernen Energie- und Industriestandort auf Basis von Erneuerbaren Energien und Wasserstoffproduktion. Ehemalige Tagebauflächen bieten besonders günstige Rahmenbedingungen für den Ausbau Erneuerbarer Energien“, sagt Dominique Guillou, Geschäftsführer der EPNE. Das Unternehmen sei zudem in der fortgeschrittenen Planung für weitere große Wind- und PV-Projekte.

In den letzten beiden Monaten habe EPNE damit die zweit- und drittgrößte jemals ausgestellte Genehmigung von Wind-Onshore Parks in Deutschland erhalten. „Das ist natürlich ein wichtiges Signal für die Energiewende“, so Guillou.

Die Rekultivierungsfläche von etwa 250 Hektar wurde ferner im Regionalplan Leipzig-Westsachsen zum Windvorrang- und Eignungsgebiet ausgewiesen. Im Februar 2022 hatten die Kooperationspartner den Genehmigungsantrag mit Unterstützung der 4initia GmbH beim Landkreis eingereicht.

4.8.2023 | Quelle: EPNE | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH