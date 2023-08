Synhelion und Cemex: Fortschritte bei solar erzeugtem Zement

Baustoffkonzern Cemex und Solarspezialist Synhelion wollen in den USA die Zementproduktion vollständig mit Solarthermie betreiben. Sie haben Solarklinker im Industriemaßstab herstellen können.

Synhelion und Cemex berichten über Fortschritte bei der Entwicklung einer vollständig solarbetriebenen Zementproduktion. Laut Pressemitteilung haben sie die Technologie auf ein industrietaugliches Level skaliert. Dazu gehöre die kontinuierliche Klinkerproduktion mit Solarwärme. Die Herstellung von Klinker ist der energieintensivste Teil der Zementherstellung.

Anfang 2022 gaben die beiden Unternehmen bekannt, dass sie zum ersten Mal erfolgreich Solarklinker in einem kleinen Batch-Pilotverfahren hergestellt hatten. Der nun erfolgte Übergang zu einer Produktion unter werksähnlichen und kontinuierlichen Bedingungen bestätige das Potenzial dieser Technologie für eine industrielle Umsetzung. Synhelion und Cemex wollen nun weitere Schritte in Richtung Bau einer solarbetriebenen Zement-Pilotanlage im industriellen Massstab unternehmen.

CO 2 -neutrale Zementproduktion im Blick

„Ich bin überzeugt, dass wir uns den Technologien nähern, die eine CO 2 -neutrale Zement- und Betonproduktion ermöglichen”, sagt Fernando A. González, CEO von Cemex. „Die substanziellen Fortschritte, die ich hier sehe, beweisen, dass solarer Zement nicht nur ein Traum ist, sondern durch kontinuierliche Zusammenarbeit, Forschung und Tests realisierbar ist.”

Gianluca Ambrosetti, Co-CEO und Mitgründer von Synhelion, ergänzt: „Unsere Technologie kann einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der Zementproduktion leisten. Wir freuen uns auf weitere bahnbrechende Erfolge in diesem Bereich.“

Klinker wird in einem Drehrohrofen bei knapp 1’500°C hergestellt. Zur Beheizung des Ofens kommen in der Regel fossile Brennstoffe zum Einsatz, die für etwa 40 % der direkten CO 2 -Emissionen bei der Zementherstellung verantwortlich sind. Die Technologie von Synhelion liefert hingegen Hochtemperatur-Prozesswärme, um Zementklinker ohne fossile Brennstoffe herzustellen. Der vollständige Ersatz fossiler Brennstoffe durch Solarenergie ist ein entscheidender Schritt für Cemex, um bis 2050 CO 2 -neutral zu werden. Darüber hinaus schafft die Technologie die nötigen Voraussetzungen, um das bei der Kalzinierung anfallende restliche CO 2 ohne zusätzlichen Aufwand in konzentrierter Form abzuscheiden und einzufangen.

Die Partnerschaft von Synhelion und Cemex hat kürzlich auch eine Förderung durch das US-Energieministerium in Höhe von 3,2 Millionen US Dollar erhalten.

4.8.2023 | Quelle: Synhelion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH