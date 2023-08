Winaico kündigt Glas-Glas-Modul mit 525 Watt an

Die Winaico Deutschland GmbH will im September ein leistungsstarkes Glas-Glas-Modul für große Photovoltaik-Anlagen auf den europäischen Markt bringen.

Das bifaziale Glas-Glas-Modul soll laut Winaico dank der n-type TOPCon Zelltechnologie einen Modulwirkungsgrad von 22,10 % und eine Spitzenleistung von 525 Watt erreichen. Da die Zellen zwischen zwei Lagen aus je 2 mm starkem gehärtetem Glas liegen, soll das neue Photovoltaik-Modul besonders beständig gegen Witterungseinflüsse sein.

Der Rahmen ist 35 mm stark, in der Fläche misst das PV-Modul 2.093 x 1.134 mm und wiegt 29,7 kg, reiht sich dieses Modul in die Liga der großformatigen Solarmodulen am Markt ein.

Winaico bietet auf die WST-525NGX-D3 Photovoltaik-Module eine Produktgarantie von 25 Jahren. Zudem verspricht das Unternehmen nach 30 Jahren eine Restleistung von mindestens 87,4 %.

„Das WST-525NGX-D3 ist unser bisher leistungsstärkstes Solarmodul im Sortiment von Winaico. Es sei auf das Segment der Großanlagen – Freiflächen sowie gewerbliche Anlagen – ausgelegt. „In vielen europäischen Ländern sind diese Solarmodule auch für private Dachanlagen äußerst gefragt. Dank der n-type TOPCon Zelltechnologie ist es uns möglich, einen höheren Wirkungsgrad, eine geringere Degradation sowie eine bessere Energieausbeute zu erzielen“, sagt Marc Ortmanns, Director Operations bei der Winaico Deutschland. Den Firmensitz in Creglingen in Deutschland unterhält der taiwanesische Modulhersteller seit 2008. Vertrieben werden die Module ausschließlich im B2B-Geschäft. Der Lieferstart der neuen PV-Module soll im September 2023 sein.

Während die im Vergleich zu Folienmodulen teureren Glas-Glas-Module früher eine Sonderlösung für spezielle architektonische Ansprüche waren, werden sie heute immer häufiger eingesetzt. Sie sind besonders robust und liefern durch das bifaziale Design höhere Erträge. Auch Sharp bietet ein großformatiges Glas-Glas-Modul an, das für den Einsatz in Freiflächen-Solaranlagen gedacht ist.

09.08.2023 | Quelle: Winaico | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH