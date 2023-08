Rohrhersteller Uponor baut Photovoltaik-Anlage am Standort Haßfurt

Solarstrom soll den ökologischen Fußabdruck des Rohrherstellers Uponor minimieren. Geheizt wird am deutschen Hauptsitz in Haßfurt demnächst mit einer Wärmepumpe.

Der Uponor, Hersteller von Rohren für Sanitär und Heiztechnik, hat am deutschen Hauptsitz in Haßfurt Anfang August mit der Installation einer Photovoltaik-Anlage auf den Dächern der Gebäude begonnen. Darin sieht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg, den ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Denn Uponor hat sich mit der firmeninternen Nachhaltigkeitsagenda dazu verpflichtet, zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen. Dazu gehören auch die Investitionen an den zahlreichen Standorten.

Insgesamt installiert das Unternehmen Photovoltaik-Module auf einer Fläche von 4.300 Quadratmetern. Der geschätzte Stromertrag von 810.000 kWh pro Jahr dient als primäre Energiequelle für den Betrieb. Der überschüssige Strom wird ans Netz abgegeben und trägt so zu einem nachhaltigen Energieökosystem bei.

Ergänzend zur Photovoltaik-Anlage installiert Uponor ab Ende des Jahres für die Bürogebäude in Haßfurt eine Wärmepumpe. Zur Deckung möglicher Bedarfsspitzen steht ein Gaskessel bereit. Die Kombination einer durch Solarstrom betriebenen Wärmepumpe mit der bereits vorhandenen Flächenheizung und -kühlung soll am Standort für eine nachhaltige und effiziente Lösung sorgen.

„Dieser Tag markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, unseren ökologischen Fußabdruck zu minimieren“, sagt Thomas Fuhr, Chief Technology Officer, zu Beginn der Arbeiten. „Mit der Implementierung unserer eigenen Photovoltaik-Stromerzeugung in unseren Werken kommen wir unserem Netto-Null-Ziel konsequent näher.“

Das Projektteam unter der Leitung von Frank Stolper hat hart und beharrlich auf diesen Tag hingearbeitet. „Ich freue mich, dass nun mit der Installation der Photovoltaik-Anlage begonnen wurde, und danke dem Projektteam und allen beteiligten Kolleginnen und Kollegen für die großartige Leidenschaft und Teamarbeit, die sie diesem wichtigen Projekt widmen“, sagt der Projektleiter und Director Plant Zella-Mehlis.

28.8.2023 | Quelle: Uponor | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH