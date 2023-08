Photovoltaik-Recycling: Rinovasol in RE-Tech-Gruppe eingegliedert

Mit der Eingliederung von Rinovasol will sich RE-Tech Ecosystems strategisch neu ausrichten. Der Fokus liegt auf der Reparatur von ausgefallenen Photovoltaik-Modulen.

Die Photovoltaik-Recycling-Marke Rinovasol ist laut einer Pressemitteilung nun Teil der RE-Tech-Gruppe. Damit wollen die Gesellschafter operative Synergien, insbesondere in der wertschöpfenden Bearbeitung und Aufarbeitung, erzielen. Zudem hat die RE-Tech Ecosystems eine neu definierte Strategie vorgestellt. Die Zusammenarbeit zwischen Rinovasol und RE-Tech soll die Entwicklung eines ausgedehnten Netzes von Stützpunkten und Servicezentren begünstigen und den Kunden eine gleichbleibend hohe Qualität der Dienstleistungen garantieren. Mit seinem Photovoltaik-Reparatur-Ansatz kann RE-Tech eigenen Angaben zufolge 90 % aller ausgefallenen PV-Module reparieren. Zudem unterzieht das Unternehmen die erneuerten PV-Paneele einer strengen Qualitätskontrolle und jedes reparierte Photovoltaik-Modul erhält eine 10-jährige Funktionsgarantie.

Das Unternehmen bietet auch kostenlose Audits für PV-Zustandsbewertungen und eine Reihe von Beratungsdienstleistungen an. Auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung arbeitet RE-Tech mit Tier-1-PV-Herstellern zusammen. In einer Erklärung sagt Josef Gmeiner, CEO von RE-Tech Ecosystems: „Unsere Vision war es schon immer, Innovation und Zuverlässigkeit in der PV-Industrie zu fördern. Mit unserem neuen Fokus reparieren wir nicht nur Paneele, sondern gestalten die Zukunft der nachhaltigen Energie neu.“

RE-Tech setzt bei der Photovoltaik-Reparatur auf Partnerschaften mit führenden Elektroinstallationsfirmen, um effiziente Abläufe bei der Montage und Demontage von PV-Modulen zu erreichen. Darüber hinaus hat das Unternehmen das Pro Pack PV-System vorgestellt, das den Transportprozess für PV-Paneele optimiert. Logistische Effizienz bleibt von größter Bedeutung. RE-Tech Ecosystems verfügt demnach über eine umfassende Infrastruktur für die Lagerung von PV-Paneelen und hat die Logistik durch die Zusammenarbeit mit lokalen Transportunternehmen rationalisiert.

30.8.2023 | Quelle: RE-Tech Ecosystems | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH