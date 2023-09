Sungrow: Neue Version der Photovoltaik-Monitoring-App iSolarCloud

Sungrow, Anbieter von Wechselrichtern und Energiespeichersystemen, hat eine aktualisierte Version seiner iSolarCloud App vorgestellt. Die neue Version der App enthält viele neue Funktionen und soll ein optisch ansprechendes Design aufweisen.

Das neue Management- und Monitoringsystem iSolarCloud App soll ein umfassendes Lebenszyklusmanagement für Photovoltaik- und Energiespeicheranlagen ermöglichen. Es umfasst die Datenerfassung, Anlagenüberwachung sowie Betrieb und Wartung (O&M). Die neue App kann laut Sungrow Anomalien im Voraus diagnostizieren und Fehlerwarnungen über App-Benachrichtigungen oder E-Mail versenden. Sie unterstützt die Smart IV-Kurvendiagnose für fehlerhafte Photovoltaik-Module und erstellt automatisch einen Fehlerbericht. Die Diagnose soll laut Hersteller eine Genauigkeit von über 90 % erreichen. Zudem hat Sungrow die App um eine Remote-Upgrade-Funktion erweitert, mit der sich Geräte aus der Ferne aktualisieren lassen, ohne dass Personal vor Ort sein muss.

Die neue App-Version ist außerdem stärker auf die Bedürfnisse der Endnutzer:innen ausgerichtet, indem der Hersteller einige Funktionen hinzugefügt hat, die nur für Endkunden zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich etwa um eine neue Ansicht für das Laden von Elektrofahrzeugen mit Solarstrom. Darüber hinaus können Nutzer:innen die Reduktion ihrer CO 2 -Emissionen durch ihren selbst erzeugten und nachhaltigen Strom nachverfolgen.

iSolarCloud App erfüllt hohe Sicherheitsstandards

Die neue iSolarCloud App ist laut Hersteller eines der wenigen Produkte in der Branche, das sowohl nach dem internationalen industriellen Informationssicherheitsstandard IEC62443 als auch nach der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR) der Europäischen Union zertifiziert ist. Damit will der Hersteller einen umfassenden Informationsschutz für Kommunikation, System, Anwendung und Daten gewährleisten.

Auch an der Benutzeroberfläche der iSolarCloud App hat Sungrow gearbeitet. Neu sind die visuellen Elemente wie Farbe, Schriftart und Symbole. Das Energieflussdiagramm der Anlage wurde auf ein 2,5D-Design mit einem dynamischen Strömungseffekt umgestellt, der die Energieverteilung direkt anzeigt. Visuelle Diagramme vereinfachen die Anzeige der Informationen und erleichtern das Verständnis. Darüber hinaus hat der Hersteller eine anpassbare Sequenzierungsfunktion hinzugefügt, um die wichtigsten Informationen zu priorisieren und alle wichtigen Daten auf einem Bildschirm anzuzeigen.

Bis heute nutzen laut Sungrow mehr als eine Million Nutzer:innen in über 150 Ländern mit einer installierten Gesamtleistung von 56 GW die iSolarCloud App. Wer mehr über die neue iSolarCloud App erfahren möchte, kann an einem Webinar mit dem Produktexperten von Sungrow teilnehmen, in dem alle neuen Funktionen erklärt werden. Die kostenlose Registrierung zum Webinar ist unter diesem Link möglich.

Die neue iSolarCloud App steht im Google Play Store oder im App Store für die Nutzer:innen bereit.

1.9.2023 | Quelle: Sungrow | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH