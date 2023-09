Huawei FusionSolar Roadshow – jetzt anmelden!

Zusammen mit einigen Distributionspartnern touren wir seit Ende Juni bis Mitte Oktober mit unserem Roadshow-Truck quer durch Deutschland.

Besuchen Sie uns auf den letzten 4 Stopps in Würzburg, Berlin, Hannover und erstmals auch im hohen Norden in Rostock. In Verbindung mit einem intensiven Technik-Training am Vormittag präsentieren wir Ihnen in den sonnigen Nachmittagsstunden die FusionSolar Highlights 2023 sowie interessantes Know-how zur Installation und Inbetriebnahme des Smart PV Portfolios.

Nutzen Sie die Möglichkeit des Networkings, um bei kühlen Getränken und schmackhaften Snacks alle Antworten auf Ihre Fragen von unseren Service-Experten zu bekommen. Gemeinsam lassen wir im Anschluss den Abend kulinarisch und bei entspannten Beats ausklingen.

Alle Informationen zur Anmeldung erhalten Sie unter www.wattkraft.com oder per Newsletter. Registrieren Sie sich jetzt für die kommenden Termine auf unserer Website.



20.09.2023 in Würzburg mit REXEL Germany

26.09.2023 in Berlin mit Sonepar

28.09.2023 in Rostock mit Sonepar

11.10.2023 in Hannover mit EWS



Wir, Huawei FusionSolar und unsere Distributionspartner freuen uns, Sie auf unserer Roadshow 2023 begrüßen zu dürfen!