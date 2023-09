Mini-PV: Energiemanagement für Balkonkraftwerke von Zendure

Mit dem Energiemanagementsystem Zen+Home von Zendure können Nutzer:innen Balkonkraftwerke steuern und ihren Stromverbrauch überwachen und optimieren.

Zendure präsentiert auf der diesjährigen IFA das Zen+Home-Ökosystem. Dabei handelt es sich laut Unternehmen um eine umfassende Plattform, die das Energiemanagement in Haushalten optimieren soll. Neben dem Solarenergiespeicher SolarFlow umfasst Zen+Home einen Satellite Plug, optimierte AB2000-Batterien, vielseitige Kabel sowie den Monitor CT vom IoT-Experten Shelly. In Partnerschaft mit Shelly möchte Zendure das Ökosystem in Zukunft mit weiteren Produkten und Dienstleistungen für ein intelligentes Energiemanagement ausbauen.

Mit Zen+Home soll laut Zendure ein benutzerfreundliches Energiemanagement sein, das sich aus Plug-and-Play-Produkten zusammensetzt. Diese soll mit branchenführenden Technologien und Lösungen kompatibel sein.

Speicher für Balkonkraftwerke

SolarFlow ist Zendures erstes Plug&Play-Speichersystem für Solarenergie von Balkonkraftwerken und wurde im Frühjahr dieses Jahres vorgestellt. Es setzt sich zusammen aus einem PV-Hub und LiFePO 4 -Batterien, in denen die tagsüber erzeugte Energie gespeichert und für den nächtlichen Energiebedarf verwendet werden kann. Neue AB2000-Batterien mit 1.920 Wh Speicherkapazität ergänzen die bisherigen AB1000-Batterien 960 Wh Speicherkapazität. Die Nutzer:innen können bis zu vier Batterien miteinander zu einem Akkupack verbinden, womit den Haushalten eine maximale Speicherkapazität von 7.680Wh bereit steht.

Des Weiteren ermöglichen verlängerte Batteriekabel mit der Länge von drei, fünf oder zehn Metern größere Abstände zwischen PV-Hub und Batterien, sodass man die Batterien bei kalten Temperaturen im Winter auch drinnen laden kann. Zendures MC4-Kabel zur Verbindung des PV-Hub mit dem Mikrowechselrichter und den Balkon-Solar-Modulen hat ein einem flaches Design. Da soll es möglichen, Hindernisse zu umgehen und durch kleine Öffnungen wie einen Türspalt zu gelangen.

Energie steuern mit dem Satellite Plug

Zendures neuer Satellite Plug ist eine smarte Steckdose, die in Verbindung mit der Zendure-App den Energieverbrauch einzelner Geräte optimieren kann. Der smarte Plug liefert SolarFlow-Nutzer:innen Echtzeitdaten zum Stromverbrauch in die App und passt die Leistungsabgabe des Systems automatisch an. Per App können Nutzer:innen die smarte Steckdose fernsteuern, den Stromverbrauch planen, überwachen und analysieren sowie Ein-, Aus- und Timer-Funktionen nutzen. Zudem verfügt der Satellite Plug über einen Schutz gegen Überlastungen und eine Kindersicherung.

Zendure will Energiemanagement in Zusammenarbeit mit Shelly ausbauen

Weiter hat Zendure eine Partnerschaft mit dem IoT-Produktspezialisten Shelly geschlossen. Daher lässt sich der CT Monitor Shelly Pro 3EM in das Energiemanagement Zen+Home integrieren und mit der Zendure App verbinden. Nutzer:innen erhalten minutengenaue Verbrauchsstatistiken in die App und können den Energieverbrauch auf die Sekunde überwachen. Als Komponenten von SolarFlow stellen sie sicher, dass in Zeiten hohen Energiebedarfs der aus der Photovoltaik-Anlage erzeugte Strom in den Haushalt fließt, während überschüssige Energie in Zeiten mit weniger Haushaltsverbrauch gespeichert wird.

4.9.2023 | Quelle: Zendure | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH