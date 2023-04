Am 6. April startet der US-amerikanische Hersteller Zendure den Vorverkauf seines ersten Speichersystems für Stecker-Solargeräte in Deutschland.

Solarflow ist laut Hersteller eine nachhaltige und kosteneffiziente Aufrüstung von Balkon-Solarkraftwerken, die tagsüber zusätzlich Strom speichert, den die Nutzer:innen nachts nutzen können, um ihre CO 2 -Bilanz zu verbessern. Solarflow kann man als Komplettpaket mit Photovoltaik-Modul und Wechselrichter erwerben, ist aber auch einzeln erhältlich. Es ist laut Hersteller benutzerfreundlich und ist mit allen gängigen Balkon-Solarpanelen und Mikrowechselrichtern auf dem Markt kompatibel.

Solarflow umfasst einen PV-Hub, der mit 800-W-Solarmodulen verbunden ist, und ein Batteriemanagementsystem mit LFP-Batterien. Eine einzelne Batterie hat eine Kapazität von 960 Wh, kann aber auf 3.849 Wh erweitert werden, indem sie mit bis zu vier anderen Batterien verbunden wird. Der Einsatz von zwei Solarflow-Batterien bedeutet für eine vierköpfige Familie, die täglich durchschnittlich 9,5 KWh verbraucht, eine durchschnittliche jährliche Stromkosteneinsparung von 32 Prozent, weil ein 800-W-Solarmodul durchschnittlich 3 KWh pro Tag erzeugt.

Dank robustem Metallgehäuse und einer Wasserdichte nach IP65 kann man das Speichersystem auf dem Balkon platzieren. Zudem ist eine smarte Steuerung per App möglich. So lässt sich die Leistung des Mikrowechselrichters anpassen und Energiespeicher und Haushaltsverbrauch lassen sich so einfach zuordnen. Außerdem können bestimmte Gewohnheiten beim Stromverbrauch durch eine geplante Nutzungszeit in der App festlegen.

Eigenschaften von Solarflow laut Hersteller

Einfache Installation dank Plug&Play-Konzept

Kompatibel mit auf dem Markt erhältlichen Balkon-Solarpanelen

Bis zu vier Batterien mit einer Speicherkapazität 960 Wh

PV-Hub mit 800 W Output

Anschluss an Solarpanel und Mikro-Wechselrichter mittels MC4-Stecker

Maximaler Energieertrag durch Dual Maximum Power Point Tracking (800 W Input/1200 W Output)

Intelligente Energiesteuerung via App

4.4.2023 | Quelle: Zendure | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH