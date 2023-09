BayWa beauftragt Nordex in Spanien über 141 MW Onshore-Wind

Die Münchener BayWa und die Hamburger Nordex arbeiten in Spanien zusammen. Der Windenergieanlagenhersteller liefert 141 Megawatt für ein BayWa-Projekt in der Region Aragon.

Die Nordex Group hat von BayWa r.e. den Zuschlag für die Lieferung und Errichtung von 24 Turbinen des Typs N163/5.X der Delta4000-Serie in Spanien erhalten. Die Windenergieanlagen kommen damit auf eine Leistung von 141 Megawatt (MW). Der Auftrag umfasse zudem einen Premium-Service zur Wartung der Anlagen über 25 Jahre. Das teilten beide Unternehmen mit.

Der Windpark “Cluster Rueda Sur” entstehe nahe Zaragoza in der autonomen Region Aragón im Norden des Landes. BayWa r.e. entwickle den Park ferner zusammen mit dem spanischen Unternehmen CEAR. Die Nordex Group liefert und errichtet ab Sommer 2024 die Turbinen mit 5,9 MW installierter Leistung auf Stahlrohrtürmen mit 125 Meter Nabenhöhe. Die Inbetriebnahme ist für das Frühjahr 2025 vorgesehen.

“Die Nordex Group hat bis heute Anlagen mit über 3,8 GW Leistung auf dem spanischen Markt verkauft.“ Darüber freut sich Francisco Cejudo, Nordex Sales Director für Spanien. Hiervon seien 3,18 GW in Betrieb, der Rest befinde sich in der Errichtung. „Mit einem Anteil von 45 Prozent führten wir im vergangenen Jahr den Absatzmarkt in Spanien an”, so Cejudo.

Matthias Taft, CEO von BayWa r.e.: „Wir freuen uns, diesen Meilenstein gemeinsam mit unserem langjährigen Partner Nordex in einem der wichtigsten Märkte für die Energiewende in Europa zu realisieren. Große Windparks wie Rueda Sur spielen eine wesentliche Rolle beim Erreichen der Klimaziele.“

14.9.2023 | Quelle: Nordex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH