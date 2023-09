Chinesische SolPlanet: Treueprogramm für Installateure

Die Aiswei-Tochter Solplanet legt für Installateure ein Treueprogramm auf. Damit will das chinesische Unternehmen im deutschen Markt Fuß fassen.

Der Solarhändler SolPlanet führt ein Treueprogramm ein, dass sich vor allem an Installateure richtet. Wie das chinesische Unternehmen mitteilte, nennt sich das Vorhaben SolPlus. Es ziele vor allem auf Installateure ab, die sich eigenständig auf der Plattform anmelden. Sie können Punkte sammeln und gegen Produkte und spezielle Trainings und Zertifikate eintauschen. Hintergrund ist die Absicht des Unternehmens, in Deutschland Fuß zu fassen.

SolPlanet will das Treueprogramm ab Mitte September zunächst in Deutschland einführen. Später sollen andere europäische Länder folgen. Einen Monat später sollen die Installateure dann in der Lage sein, die Punkte einzutauschen.

„Der Start von SolPlus ist für uns als noch junge Produktmarke ein bedeutender Meilenstein. Gleichzeitig ist das Treueprogramm ein attraktiver Benefit für die deutsche Installateur*innen-Branche“, sagt Frank Schulte, Country Manager DACH & Benelux bei Solplanet.

Solplanet ist eine Tochterfirma des chinesischen Konzerns Aiswei, welcher sich auf die Produktion und den Vertrieb von Technik für Photovoltaik-Anlagen spezialisiert habe, insbesondere auf Wechselrichter. Das Unternehmen habe seinen Sitz in Shanghai.

14.9.2023