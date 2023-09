Jetzt voll verfügbar: Ersatzstrom mit SolarEdge

Das Home Backup-Interface von SolarEdge ist jetzt verfügbar. Damit bietet der Systemhersteller seinen Kunden eine dreiphasige Ersatzstromlösung für alle Fälle.

Die Photovoltaik-Branche in Deutschland hat gerade eine bedeutende Entwicklung erfahren: SolarEdge meldet die volle Verfügbarkeit des dreiphasigen Home Backup-Interface in Deutschland. In Kombination mit dem dreiphasigen Home Hub-Wechselrichter und der SolarEdge Home Batterie ermöglicht das Interface die vollständige Versorgung des Eigenheims mit Ersatzstrom bei Netzunterbrechungen.

Hohe Nachfrage, Lager gut gefüllt

Die Meldung kommt passend zur rasanten Marktentwicklung des laufenden Jahres. Deutschland verzeichnet eine beispiellose Nachfrage nach Batteriespeichern für Privathaushalte, da immer mehr Hausbesitzer aufgrund hoher Strompreise und der Sorge um die Energiesicherheit auf Eigenverbrauch umsteigen. Dank gut aufgestellter Lieferketten sind die Lager für alle Komponenten gut gefüllt, SolarEdge kann diese Nachfrage bedienen.

Das neue SolarEdge Home Backup-Interface ist ein weiterer Baustein in der Systemlösung SolarEdge Home. Das Gesamtsystem zahlreiche Komponenten angefangen bei Wechselrichter und Batterie, über Ladestation und Smart Energy Gerät bis hin zur Ersatzstromlösung. Insgesamt lässt sich das Solarsystem mit bis zu 69 Kilowattstunden (kWh) Batteriekapazität kombinieren und liefert zukünftig bis zu 30 Kilowatt (kW) Backup-Leistung. Es lassen sich also deutlich mehr Geräte im Haus länger mit Strom versorgen, ob mit oder ohne Netzanschluss.

Branchenführende Energieeffizienz und einfache Installation

Die DC-gekoppelte Batteriearchitektur von SolarEdge besticht mit einem branchenführenden Wirkungsgrad von 94,5 % – da zwei Stromumwandlungen weniger erforderlich sind als bei AC-gekoppelten Alternativen. Für Solarteure bedeutet dies nicht nur zufriedene Kunden, sondern auch Zeit- und Kosteneinsparungen bei der Installation. Anders als andere Lösungen, die oft eine Neuverkabelung erfordern, kann das SolarEdge Home Netzwerk, einfach installiert und über das Smartphone in Betrieb genommen werden.

Ein weiterer Vorteil für Installateure ist, dass sie alle Komponenten für PV-Anlagen mit Batteriespeicher und Ersatzstrom aus einer Hand beziehen können, was Schulungs- und Garantieprobleme minimiert. Als renommierter, zuverlässiger Partner bietet der israelische Hersteller eine umfassende Palette von gut aufeinander abgestimmten Produkten, die sofort verfügbar sind.

Bis zu 9.600 Euro Förderung

Auch dieser Punkt spricht für den Einsatz der SolarEdge Lösung: Die KfW Bank setzte jüngst die Förderung „Solarstrom für Elektroautos (442)“ auf. Das Ziel der Förderung ist, dass Endkunden ihr Elektroauto per Ladestation mit selbst erzeugtem, umweltfreundlichem Solarstrom aufladen können. Nur eine Auswahl an Ladestationen konnte sich für die Förderung qualifizieren. Darunter: die SolarEdge Ladestation.

Zuschüsse variieren je nach Systemgröße und können mit SolarEdge bis zu 9.600 Euro betragen. Die geförderten Maßnahmen umfassen den Kauf einer Ladestation mit mindestens 11 kW Ladeleistung, einer Photovoltaikanlage mit mindestens 5 kWp Spitzenleistung, eines Solarstromspeichers mit mindestens 5 kWh Speicherkapazität sowie den Einbau und Anschluss der Gesamtanlage inklusive aller Installationsarbeiten.