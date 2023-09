Solar Fabrik startet Auslieferung für neues bifaziales Modul

Die Solar Fabrik beginnt mit der Auslieferung ihres neuen kompakten, bifazialen Moduls der "Mono S5 Installer Series". Es fußt auf der P-Type Zelltechnologie.

Die Solar Fabrik GmbH geht mit einem neuen bifazialen Modul an den Start. Wie das Unternehmen aus Laufach mitteilte, handelt es sich um die neue „Mono S5 Installer Series“. Das Modul verfüge über die Maße 1650 x 880 x 30 mm. Es basiere auf der P-Type Zelltechnologie und arbeite mit einer bifazialen Zelle, die bis zu 30 % höhere Erträge liefere als herkömmliche Module. Solar Fabrik bietet eine deutsche Garantie von 30 Jahren auf das Produkt und 30 Jahren auf die Leistung des Glas-Glas-Moduls.

„Unser Ziel war es, ein Modul zu entwickeln, das flexibler, effizienter und einfacher zu installieren ist, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Mit dem Mono S5 Installer Series-Modul haben wir genau das erreicht“, sagte Christian Laibacher, Geschäftsführer von Solar Fabrik.

Das neue Produkt ermögliche eine flexible Auslegung auf dem Dach. Installateure könnten das Modul neben Dachfenster, Gauben und Schornsteine positionieren und dadurch mehr Stücke auf dem Dach platzieren. Das neue Solarmodul sei auch für Repowering-Lösungen geeignet. Denn bestehende Schienensysteme ließen sich größtenteils weiterverwenden, wodurch keine erneuten Dacharbeiten erforderlich seien.

Produktion in Deutschland ab Herbst 2024

Die Solar Fabrik hatte vor wenigen Wochen den Bau einer eigenen Produktionslinie in Deutschland angekündigt. Standort soll Hösbach, nahe Aschaffenburg, werden. So will das Unternehmen die nach eigenen Angaben hohe Kundennachfrage an „Made in Germany“ Modulen bedienen.

Für den Sommer 2024 sei die Installation der Produktionsanlagen von Ecoprogetti srl geplant, mit dem Ziel die Fertigung im Herbst 2024 zu starten. Geplant sei zu Beginn, eine Produktion von 300 Megawatt Glas-Glas-Modulen und Sonderlösungen pro Jahr.

