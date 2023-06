Solar Fabrik baut Produktion von Photovoltaik-Modulen in Deutschland auf

Ab 2024 will die Solar Fabrik die Produktion in China durch den Aufbau einer deutschen Produktion für Glas-Glas-Module und Sonderlösungen ergänzen. Die erste Produktionslinie soll eine Kapazität von rund 300 Megawatt erreichen.

Bereits seit Wochen wird in den Medien und der Öffentlichkeit der Aufbau und Ausbau einer europäischen Solar Industrie gefordert. Einige Vertreter:innen der Photovoltaik-Branche wünschen sich dabei eine finanzielle Unterstützung durch den Staat oder das Aussprechen von Garantien. Die Solar Fabrik GmbH aus Laufach bei Aschaffenburg geht dabei einen anderen Weg. Ab 2024 wird die Produktion in China durch den Aufbau einer deutschen Produktion für Glas-Glas-Module und Sonderlösungen ergänzt. „Wir warten nicht die Entscheidungen der Bundesregierung oder der europäischen Union ab, wir starten sofort. Die Stärkung des deutschen Standorts ist ein ganz wesentlicher Bestandteil unserer Strategie und wir glauben an eine heimische Produktion ohne subventionierte Modulpreise“, sagt Christian Laibacher, Geschäftsführer und Inhaber der Solar Fabrik GmbH.

Die Verträge für den Kauf des neuen Firmengeländes in Hösbach sind bereits unterschrieben und der erste Bauabschnitt soll im Spätsommer 2023 beginnen. Für die zweite Jahreshälfte in 2024 ist dann der Start der deutschen Produktionslinie geplant. „Mit der Produktion in Deutschland reagieren wir auch auf die erhöhte Kundennachfrage nach deutschen Modulen. Gleichzeitig haben wir dadurch die Möglichkeit, im Projektgeschäft individuelle Vorgaben und Vorschriften optimal zu erfüllen“, sagt Lukas Staab, Leiter Produktion und Qualität.

Solar Fabrik plant mit einer Produktion von 300 MW

Die erste Produktionslinie soll eine Kapazität von rund 300 Megawatt haben. Neben dem weiteren Produktionsausbau ist auch der Bau von Büroflächen geplant. Erst vor wenigen Wochen wurde Solar Fabrik zum wiederholten Mal als Tier 1 Hersteller klassifiziert und mit dem Siegel Top Brand PV für seine Markenbekanntheit und Kundennähe ausgezeichnet.

Neben allen Infos zur Produktion „Made in Germany“ stellt Solar Fabrik auf der Intersolar 2023 in München am Stand A2.480 auch die neue Photovoltaik-Modulgeneration S5 Installer Series mit 300 oder 305 Watt Leistung aus. Sie soll durch das kleinere Format von 1630 x 880 x 30 mm bei nur rund 18 kg Gewicht Vorteile in der Belegungsplanung und für die Installation durch den Fachbetrieb bieten.

13.6.2023 | Quelle: Solar Fabrik | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH