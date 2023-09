Zukunftsforum Energie & Klima geht in die siebte Runde

Zum zweitägigen Fachkongress Zukunftsforum Energie & Klima in der documenta-Halle Kassel werden über 800 Energie- und Klimaexpert:innen aus ganz Deutschland erwartet. Er findet dieses Jahr zum siebten Mal statt.

Am 27. Und 28. September 2023 veranstalten das Kompetenznetzwerk dezentrale Energietechnologien e.V. (deENet) und die LEA Landesenergieagentur Hessen GmbH (LEA Hessen) unter der Schirmherrschaft des hessischen Wirtschaftsministers Tarek Al-Wazir das Zukunftsforum Energie & Klima. „Die Allianz derjenigen, die bei der Energiewende anpacken, wird immer größer. Wir bieten die Plattform, um in den Austausch zu kommen und voneinander zu lernen. Deshalb haben Networking und ein praxisdienliches Programm auf dem Zukunftsforum Energie & Klima allerhöchste Priorität“, sagt Thomas Flügge, Vorstandsvorsitzender von deENet und verweist darauf, dass es bei Energiewende und Klimaschutz längst nicht nur um eine Frage der technischen Realisierbarkeit, sondern um Akzeptanz, Mitwirkung und übergreifende Lösungen geht.

Das Zukunftsforum Energie & Klima richtet sich an Vertreter aus der Energiebranche, Kommunen sowie an kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und bietet ein umfangreiches Programm aus Fachvorträgen, Workshops und Diskussionsrunden zu den zentralen Handlungsfeldern Strom, Wärme und Mobilität. Dabei liegt der Fokus immer auch auf der Machbarkeit der Vorhaben und den zugehörigen Best Practice Beispielen.

Zukunftsforum Energie & Klima bietet fachlichen Austausch und praxisrelevanten Input

Kommunen, die den Klimaschutz vorantreiben wollen, können sich zu planerischen Themen wie der kommunalen Wärmeplanung oder energieeffizienten Gewerbegebieten austauschen und ihre Skills im Bereich Klimakommunikation ausbauen. KMU erfahren, wie sie ihre Energieversorgung erneuerbar und effizient aufstellen und ein Nachhaltigkeitsberichtwesen aufbauen können. „Progressive Unternehmen, die sich klimaneutral aufstellen, spielen eine zentrale Rolle für das Gelingen der Energiewende. Durch die Umstellung auf eine zeitgemäße Energieversorgung können sich Betriebe strategische Vorteile auf Absatz- und Arbeitsmärkten sichern“, sagt deENet-Geschäftsführer Matthias Jahnke. „Beim Zukunftsforum Energie & Klima zeigen wir wie wirtschaftlich tragfähige Maßnahmen auf- und umgesetzt werden können.“

Wer Zukunft zusammen machen will, benötigt einen praxisorientierten Fahrplan. Jan Hegenberg, Autor des Bestsellers „Weltuntergang fällt aus“ und Blogger wird im Rahmen einer Keynote einen solchen Fahrplan aufzeigen. Von zentraler Bedeutung bei der Umsetzung von Energiewendemaßnahmen ist immer auch die Finanzierungsfrage. Damit beschäftigt sich Christian Klein, Experte für nachhaltige Finanzwirtschaft, in seinem Vortrag zum Thema „Sustainable Finance – Hype oder Megatrend?“. Zudem findet die Preisverleihung zum Hessischen Wettbewerb für energieeffiziente Modernisierung statt.

Das komplette Programm der Veranstaltung Zukunftsforum Energie & Klima ist unter diesem Link zu finden.

19.9.2023 | Quelle: Regionalmanagement Nordhessen | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH