Intilion stattet All Electric Society Park mit Batteriespeicher aus

Das Unternehmen Phoenix Contact hat in Blomberg eine Schaufläche eingerichtet, auf der Besucher:innen die Energiesysteme der Zukunft kennenlernen können. Der Speicheranbieter Intilion hat die erforderlichen Großspeichersysteme beigesteuert.

Anfang September 2023 hat das weltweit agierende Familienunternehmen Phoenix Contact im nordrhein-westfälischen Blomberg den All Electric Society Park eröffnet. Der Park zeigt das Energiesystem der Zukunft in einer elektrifizierten Gesellschaft. Intilion hat als Anbieter von modularen und skalierbaren Energiespeicherlösungen die erforderlichen Großspeichersysteme in der Schaufläche integriert.

„Der All Electric Society Park ist eine tolle Möglichkeit, um anschaulich und verständlich die technischen Lösungen der Energiewende zu erleben. Mit unseren Batteriespeichern leisten wir dazu einen sehr wichtigen Beitrag. Sie dienen insbesondere der Optimierung des Eigenverbrauchs und dem Lastspitzenmanagement“, sagt André Haubrock, CEO von Intilion. „Beides sind wichtige Anwendungen, um den volatil produzierten Strom aus erneuerbaren Energien effizient zu nutzen und so den Anteil der grünen Energie am Strommix zu erhöhen.“

Im All Electric Society Park zeigt Phoenix Contact, wie man erneuerbare Energie gewinnt, umwandelt, speichert, verteilt und effizient nutzt. Intilion hat im Auftrag von Phoenix Contact den Großspeicher Scalecube mit einer Gesamtspeicherkapazität von 1,2 MWh installiert. Die Lithium-Ionen-Speicher befinden sich in einem 22 Fuß großen Container, den man im Freien aufgestellt hat. Mit den Intilion-Speichern kann man den durch Sonne und Wind erzeugten regenerativen Strom speichern und für die spätere Verwendung zur Verfügung stellen. Im All Electric Society Park werden dazu konkrete Beispiele der effizienten Nutzung der Energie für die Elektroladesäulen, die Gebäude und die Applikationen im Park selbst gezeigt.

Der All Electric Society Pavillon und Cubes ist von Montag bis Sonntag, jeweils von 7:00 bis 21:00 Uhr geöffnet. Das Gelände ist frei zugänglich und kann jederzeit besucht werden. Der Eintritt ist kostenlos.

21.9.2023 | Quelle: Intilion | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH