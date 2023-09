Ein Hybridprojekt in Bayern mit einer Gesamtleistung von 23,5 Megawatt vereint die Kraft von Wind und Sonne. Iqony Solar Energy hat dafür drei Solarparks an einem bestehenden Windpark installiert.

Der Würzburger Solardienstleister Iqony Solar Energy Solutions (SENS), eine Tochtergesellschaft der Essener Iqony GmbH, hat einen Solar-Wind-Hybridpark in der Gemeinde Deining im Südosten Bayerns fertiggestellt. Dort hatte der Regensburger Projektierer Windpower GmbH den EPC-Dienstleister SENS mit dem Bau des aus drei Solarparks bestehenden Projekts beauftragt.

Über 43.800 Solarmodule hat man hierfür an drei Orten entlang eines der größten Windparks in Bayern aufgestellt, den Windpower betreibt. Es handelt sich um die Photovoltaik-Freiflächenanlagen Deining-Mittersthal mit 4 MW Leistung, Seubersdorf-Batzhausen mit 15,0 MW Leistung und Deining-Unterbuchfeld mit 4,5 MW Leisutng. Allein die drei Solarparks sparen jährlich knapp 11.150 Tonnen CO 2 -Emissionen ein. Bereits Ende August hat man die Inbetriebnahme des Projektes symbolisch gefeiert, da die Solarparks in Mittersthal und Seubersdorf bereits Strom in das lokale Netz einspeisten. Mit dem Start der Einspeisung des Photovoltaik-Solarparks Deining ist das Projekt nun vollständig abgeschlossen.

Solaranlagen von Iqony Solar Energy Meilenstein für das Gesamtprojekt

Das Zusammenspiel von Wind und Sonne soll eine optimale Netznutzung ermöglichen und soll helfen, beim Netzausbau zu sparen. „Bei diesem Hybrid-Projekt setzen wir neben Wind zusätzlich auf Photovoltaik, um die begrenzten Netzeinspeisekapazitäten bestmöglich nutzen zu können. Des Weiteren planen wir am gleichen Netzanschluss die Erzeugung von Wasserstoff mithilfe einer Wasserstoff-Elektrolyse-Anlage. Die drei Solaranlagen von SENS stellen für das Gesamtprojekt einen großen Meilenstein dar“, sagt Marco Troppmann, Projektleiter bei Windpower.

Durch den Solarpark Mittersthal verläuft ein Mittelspannungskabel, über das man den erzeugten Strom der bestehenden Windkraftanlagen und der neuen Solaranlagen zum Umspannwerk transportiert und dort ins Netz einspeist. Damit man diese effiziente Art des Netzanschlusses realisieren konnte, musste das schon seit der Errichtung des Windparks vorhandene Kabel aufgetrennt werden, um den Solarpark anzubinden.

Zudem bietet Windpower Bürgerinnen und Bürgern aus der Region an, in das Solarprojekt zu investieren und von den Ertragseinnahmen zu profitieren. Die Anmeldung ist über eine Online-Beteiligungsplattform möglich, über die interessierte Investoren das Projekt unterstützen und gleichzeitig den regionalen Klimaschutz fördern können.

