Automatisierungsspezialist Schmalz liefert Redox-Flow-Stacks für Voltstorage

Voltstorage hat einen Anbieter für Automatisierungstechnik und Stacks für seine Vanadium-Batterien gefunden. Ab Ende des Jahres soll man das Produkt kaufen können.

Das Batterieunternehmen Voltstorage will für seine Vanadium-Redox-Flow-Batterie auf Automatisierungstechnik und Stacks des Herstellers Schmalz setzen. In Bezug auf Energiespeicher-Lösungen soll Schmalz Voltstorage nicht nur in der Handhabung der Komponenten unterstützen, sondern auch sein Wissen über die Fertigung von Redox-Flow-Stacks einbringen. Das vor gut hundert Jahren im Schwarzwald als Rasierklingenfabrik gegründete Familienunternehmen Schmalz ist heute Spezialist für Vakuumtechnik in der industriellen Produktion, zum Beispiel um Komponente für verschiedene Fertigungsschritte zu greifen und festzuhalten. Zum Einsatz kommen die Systeme von Schmalz bereits seit längerem in der Automobil- und Elektronikbranche. Voltstorage und Schmalz haben laut Pressemitteilung die Lieferung von Schmalz Batterie-Stacks für den Gewerbespeicher Voltstorage VDIUM C50 vereinbart. Angekündigt hatte Voltstorage das Produkt bereits im Juli, wie der Solarserver berichtete. Den Termin für die Markteinführung gibt das Unternehmen nun mit „Ende des Jahres“ an – erst einmal in geringer Stückzahl, die später gesteigert werden soll.

„Wir wollten einen zuverlässigen und leistungsfähigen Partner, der in Deutschland produziert – den haben wir mit Schmalz gefunden“, erklärt Voltstorage-COO Verena Graf. An Voltstorage sei es nun, das Zusammenspiel des Stack mit den anderen Komponeten in Bezug auf Betriebsstrategien, Energiemanagemant, Skalierbarkeit, Zelleneffizienz und Leistungsdichte zu optimieren um so den Wartungsaufwand zu minimieren.

Redox-Flow-Batterien kommen im Gegensatz zu den etablierten Lithium-Batterien ohne seltene Erden aus. Sie sind leicht skalierbar und haben keinen Memory-Effekt. In Bezug auf die Effizienz und Leistungsdichte schneiden die Lithium-Technologien jedoch besser ab. Die Redox-Flow-Technologien sollen daher eher als vergleichsweise günstige Langzeitspeicher zum Einsatz kommen.

Voltstorage entwickelt zudem einen Redox-Flow-Speicher auf Eisen-Salz-Basis. Das würde die Rohstoffverfügbarkeit im Vergleich zum Vanadium-Speicher noch weiter verbessern. Einen Zuschuss für die Entwicklung gibt es daher von der Europäischen Investitionsbank. Voltstorage hat zurzeit rund 80 Mitarbeitende und ist nach eigenen Angaben weltweit führend bei stationären Redox-Flow-Batterien.

25.9.2023 | Quelle: Voltstorage | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH