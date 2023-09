Haka und Grammer Solar wollen für Solare Trocknung enger kooperieren

Die Haka Lüftungstechnik und Grammer Solar haben im August 2023 eine engere Zusammenarbeit im Bereich Solare Trocknung vereinbart.

Durch die engere Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen in Zukunft Marktpotenziale für die Solare Trocknung besser erschließen. Die Haka Lüftungstechnik bindet dabei die Solarluftkollektoren von Grammer in ihre schlüsselfertigen Prozesswärme-Anlagen ein. Die Anlagen werden jeweils kundenspezifisch geplant und ausgeführt, heißt es in der Pressemitteilung von Grammer Solar. Haka plane und baue seit über 70 Jahren Lüftungsanlagen und lege dabei Wert auf die energetische Optimierung. Die Solarluftkollektoren ließen sich dabei in Belüftungsböden einbinden oder mit Trocknungscontainern oder Durchlauftrocknern kombinieren. Der Betrieb sei vollautomatisch mit einer eigens entwickelten Anlagenregelung möglich. Dabei sollen Onlinemonitoring und Fernwartung für hohe Transparenz und Kundenzufriedenheit sorgen.

Grammer Solar weist darauf hin, dass Anlagen für die Solare Trocknung im Rahmen der Bafa- Prozesswärmeförderung mit bis zu 65% staatlich gefördert werden. Haka Lüftungstechnik und Grammer Solar würden bei Bedarf auch die komplette Antragsstellung übernehmen.

Solare Trocknung ist oft bei niedrigen Temperaturen möglich, dabei kommen verschiedene Verfahren zum Einsatz. Eine große Anlage für die Trocknung von Klärschlamm ist zum Beispiel in Bottropp im Einsatz, wie der Solarserver berichtete.

29.9.2023 | Quelle: Grammer Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH