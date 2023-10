Abo Wind verkauft 100 MW Photovoltaik-Projekt in Südafrika

Projektierer ABO Wind hat ein Solarprojekt in Südafrika über 100 MW veräußert. Es ist Teil eines Solarclusters von 300 MW, der von Abo Wind entwickelt und nun komplett verkauft wurde.

Der Wiesbadener Projektentwickler Abo Wind hat die Projektrechte für ein großes Photovoltaik-Projekt in Südafrika verkauft. Wie die Tochter der MVV Energie mitteilte, handelt es sich um das dritte Photovoltaik-Projekt eines Clusters von insgesamt 300 Megawatt. Das nun veräußerte Projekt in der Nordwestprovinz Südafrikas hat eine Nennleistung von 100 Megawatt. Die übrigen 200 Megawatt des Clusters hatte Abo Wind bereits im Jahr 2022 abgegeben.

Das südafrikanische Team von Abo Wind hatte das Projekt bis zur Baureife entwickelt und alle notwendigen Genehmigungen eingeholt. Der Käufer hat ferner bereits einen privatrechtlichen Stromliefervertrag mit einem Abnehmer für den produzierten Strom abgeschlossen.

„Wir haben seit unserem Markteinstieg in Südafrika im Jahr 2018 an diesem Projekt gearbeitet“, sagt Rob Invernizzi, Geschäftsführer der südafrikanischen Tochtergesellschaft von Abo Wind.

In Südafrika besteht das Geschäftsmodell von Abo Wind in der Entwicklung von großen Wind-, Solar-, Batterie- und Hybridprojekten sowie von potenziellen Standorten für die Produktion von grünem Wasserstoff. Derzeit arbeiten 19 Mitarbeiter in der Niederlassung in Kapstadt an einer Pipeline von mehr als 4.600 Megawatt erneuerbarer Energiekapazität. Ein Großteil des Projektbestands liege in Gebieten mit ausgezeichneten Ressourcen und guter Netzkapazität und sei planerisch weit genug fortgeschritten, um an Ausschreibungen teilzunehmen.

11.10.2023 | Quelle: Abo Wind | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH