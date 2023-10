Im polnischen Swinemünde soll ein neues Installationsterminal für ‎Offshore-Windparks entstehen. Der Investor will damit Windparks auch in deutschen, schwedischen und dänischen Gewässern bedienen.

Der polnische Generalunternehmer Budimex hat einen Vertrag über den Bau von einem Installationsterminal für ‎Offshore-Windparks unterzeichnet. Somit wird das Unternehmen die auf dem Lande gelegenen Teile ‎der Investition für mehr als 118 Millionen Złoty ‎durchführen. Dabei steht das Projekt in der Verantwortung der Orlen-Gruppe, die ‎die erste in Polen und gleichzeitig eine der modernsten Anlagen dieser Art in ganz Europa bauen will. Da die Verfügbarkeit von ‎Einrichtungen dieser Art in der Ostsee begrenzt ist, soll das polnische ‎Terminal in den deutschen, schwedischen und dänischen Gewässern ‎Windparks bedienen, erklärt der Investor.‎

Die Aufgabe des in Swinemünde entstehenden WTIV-Terminals wird die Umladung, Lagerung und Montage von ‎‎Windturmsektionen samt den Fundamenten als auch anderen Elementen der ‎‎Windkraftanlagen sein. WTIV steht für ‎‎wind turbine installation vessel. Diese Investition ermöglicht etwa den Bau des ersten Offshore-‎‎Windparks Baltic Power mit einer installierten Leistung von 1.140 MW in den Gewässern der ‎polnischen ausschließlichen Wirtschaftszone.‎

Neues Installationsterminal für ‎Offshore-Windparks auf 17 Hektar Fläche

Im Rahmen des im September mit der Gesellschaft Orlen Neptun II abgeschlossenen ‎Vertrags wird Budimex den auf dem Lande gelegenen Teil ‎der Investition ‎durchführen, etwa die Lagerflächen für Komponenten von Offshore-Windkraftanlagen ‎wie für Türme, Blätter und Gondeln. Zudem will man auf der Gesamtfläche von ungefähr 17 Hektar auch die ‎Verkehrsinfrastruktur sowie ein neues Verwaltungs- und Bürogebäude schaffen. ‎Der Bau soll bis zum Ende Dezember 2024 fertiggestellt sein.‎ „Der Auftrag umfasst unter anderem Erdarbeiten wie die Nivellierung, den ‎Transport von Zuschlagstoffen und ihre weitere Verteilung. Von den Grundlagen an ‎werden wir auch alle Arbeiten durchführen, die mit dem Bau von Verwaltungs- und ‎Büroräumen, Lagern sowie Parkplätzen in Zusammenhang stehen. Die Arbeiten ‎werden 17 Monate dauern“, sagt Jakub Długoszek, Direktor für Infrastrukturbau ‎von Budimex.

Der erste Auftrag für das neue Installationsterminal für ‎Offshore-Windparks steht bereits in den Bücher. Im neu gebauten Terminal will man Anfang 2025 den erste Bau eines Offshore-Windparks mit 76 Turbinen umsetzen.

17.10.2023 | Quelle: Budimex | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH