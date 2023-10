Neu: Solarthemen-Ausgabe 568 ist erschienen

+++ Debatten um Wärmeplanungsgesetz +++ Vom Wiedererstarken der PV-Industrie +++ Mieterstrom light aus dem Solarpaket +++ Karin Arnold & Nicole Neumann im Interview: Nur ein nachhaltiges Energiesystem ist auch resilient +++

Dies sind die Schwerpunktthemen der aktuellen Solarthemen-Ausgabe 568:

Debatten um Wärmeplanungsgesetz

Am 13. Oktober hat sich der Bundestag in erster Lesung mit dem Wärme­planungs­gesetz (WPG) befasst. Und am Montag traf sich der Bundestagsausschuss für Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen zu einer Anhörung zum WPG.

Vom Wiedererstarken der PV-Industrie

Der größte Teil der Photovoltaikmodule und vor allem der Vorprodukte kommt derzeit weiterhin aus Asien. Die Produktionskapazitäten der hiesigen Hersteller sind vergleichsweise gering. Doch nun machen sich einige Unternehmen auf, neue Solarfabriken zu gründen. Wie stehen deren Chancen?

Karin Arnold & Nicole Neumann im Interview: Nur ein nachhaltiges Energiesystem ist auch resilient

Bei der Jahrestagung des Forschungsverbundes Erneuerbare Energien (FVEE) sprachen Karin Arnold und Nicole Neumann über Resilienz, oft übersetzt als „Widerstandsfähigkeit“, als Eigenschaft zukunftsfähiger Energiesysteme. Im Solarthemen-Interview erläutern die Wissenschaftlerinnen diesen relativ neuen Fokus der Energieforschung, der im Zeichen weltweiter Krisen an Bedeutung gewonnen hat.

Mieterstrom light aus dem Solarpaket

Mit dem neuen Prinzip der „gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung“ will die Bundesregierung die Dächer von Mehrparteiengebäuden für die Photovoltaik erschließen. Das Potenzial ist riesig. Ob und wie schnell es aktiviert werden kann, hängt auch davon ab, wie praxisgerecht die Gesetzesnovelle ausfällt.

