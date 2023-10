Kyon Energy baut neues Batteriegroßspeicher in Sachsen-Anhalt

Die neue Batteriegroßspeicheranlage in der Diesdorfer Wuhne in Magdeburg soll 58 Megawatt Speicherleistung erbringen. Die Realisierung des Projekts soll bis 2025 erfolgen.

Kyon Energy, Projektentwickler für Batteriegroßspeicher aus München, hat die Genehmigung für einen neuen Großspeichers in der Diesdorfer Wuhne am Stadtrand Magdeburgs erhalten. Die Anlage soll eine Speicherleistung von 58 Megawatt und eine Speicherkapazität von 116 Megawattstunden erbringen. Mit dem Bau will das Unternehmen Anfang 2024 beginnen.

Die Batteriespeicheranlage soll nach der Fertigstellung systemdienliche Aufgaben übernehmen. Denn sie soll die Netzfrequenz stabilisieren und die Auslastung der Netze verbessern. Somit ist das Ziel, insgesamt mehr erneuerbare Energien in das Stromnetz zu integrieren. Durch die hohe Speicherkapazität kann überschüssige Energie gespeichert und bei Bedarf wieder ins Netz eingespeist werden. Dies fördert eine effizientere Nutzung erneuerbarer Ressourcen und verringert die Abhängigkeit von herkömmlichen fossilen Energiequellen.

„Beim Übergang zu einem saubereren Energiesystem spielen Batteriespeicher eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung des Stromnetzes und letztendlich bei der Ermöglichung eines unabhängigeren und nachhaltigeren Systems. Durch die Flexibilität, die Batteriespeicherprojekte wie das in der Diesdorfer Wuhne dem Stromnetz zur Verfügung stellt, leiten wir eine Trendwende im deutschen Energiesystem ein und leisten einen wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende“, sagt Florian Antwerpen, Geschäftsführer von Kyon Energy. Die Inbetriebnahme vom neuen Batteriegroßspeicher plant Kyon Energy für das Jahr 2025.

20.10.2023 | Quelle: Kyon Energy | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH