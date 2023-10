1,1 MW Photovoltaik-Anlage auf Shoppingcenter in Leipzig

Das Paunsdorf Center in Leipzig weiht die nach eigenen Angaben größte Photovoltaik-Anlage auf einem Shoppingcenter-Dach in Deutschland ein.

Die 1,1-MW-Photovoltaik-Anlage soll jährlich 1.100 MWh Solarstrom liefern, von denen das Shoppingcenter 845 MWh selbst verbraucht. Das entspricht laut dem Paunsdorf Center etwa 30 Prozent des Eigenbedarfs der öffentlichen Bereiche des Shoppingcenters. Partner bei der Umsetzung waren die Leipziger Stadtwerke.

Das Betreiber- und Eigentümerunternehmens Unibail-Rodamco-Westfield hat sich vorgenommen, die CO2-Emmissionen entlang seiner Wertschöpfungskette bis ins Jahr 2030 um 50 Prozent gegenüber dem Jahr 2015 zu reduzieren. Dazu gehört neben der PV-Anlage, die perspektivisch noch erweitert werden soll, auch der Auf- und Ausbau einer Ladeinfrastruktur. Zurzeit gebe es im Paunsdorf Center 14 Ladestationen für Pkw, davon eine Schnellladestation mit 2 Anschlüssen, sowie 10 Stationen für E-Bikes. Eine Erweiterung der Ladeinfrastruktur sei in Planung. Weitere Maßnahmen umfassen den Bezug von Ökostrom, die Rückhaltung von Regenwasser durch Dachflächen und Grünanlagen sowie Maßnahmen zur Energieeffizienz. Unibail-Rodamco-Westfield betreibt alleine in Deutschland 20 Shoppingcenter, davon acht im eigenen Besitz.

Photovoltaik-Anlagen auf Gewerbedächern sind laut dem Solarcluster Baden-Württemberg durch die hohen Stromkosten deutlich attraktiver geworden. In anderen Ländern gibt es bereits Shoppingcenter mit Photovoltaik-Anlagen, die größer sind als das neue Projekt in Leipzig, zum Beispiel in Italien und Südafrika. Beide setzen ebenfalls auf die Eigennutzung des Solarstroms.

27.10.2023 | Quelle: Paunsdorf Center | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH