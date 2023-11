Baden-Württemberg hat im Rahmen des Förderprogramms „Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik“ 2,5 Millionen Euro für 18 Projekte bewilligt. Für eine zweite Welle an Förderzusagen stehen noch gut 2,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg unterstützt mit dem Förderprogramm „Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik“ die Nutzung bereits versiegelter Parkplatzflächen für die Stromgewinnung. In einer ersten Runde hat das Land nun 18 Projekte zur Überdachung von bestehenden Parkplätzen mit Solaranlagen bewilligt. „Ich freue mich über die große Resonanz auf das Förderprogramm. Es sind zahlreiche Anträge eingegangen. Das zeigt das große Potenzial, das bereits versiegelte Flächen für den Ausbau erneuerbarer Energie bieten“, sagt Umwelt- und Energieministerin Thekla Walker. Noch in diesem Jahr ist mit der Bewilligung weiterer Parkplatz-PV-Projekte zu rechnen. Für die zweite Welle an Förderzusagen stehen nochmals gut 2,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Das Förderprogramm „Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik“ startete im März 2023. Interessierte konnten Anträge bis Ende Mai 2023 einreichen. Das Land fördert zum einen Investitionen in Photovoltaik-Überdachungen von bestehenden Parkplatzflächen ab einer Größe von 35 Stellplätzen in Verbindung mit einer neu zu errichtenden, an das Verteilnetz angeschlossenen Photovoltaik-Anlage. Zum anderen wird die Erstellung von regionalen und vernetzenden Konzepten unterstützt.

Bei der Ausweisung von Flächen für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen stehen häufig andere Belange wie landwirtschaftliche Produktion oder naturschutzfachliche Gegebenheiten dem Vorhaben gegenüber. Im Gegensatz dazu sind Parkplatz-Flächen in der Regel konkurrenzarm. Ziel des Förderprogrammes ist es daher, diese Flächen doppelt zu nutzen und so den Ausbau von Photovoltaik im Land voranzutreiben. Damit will die Landesregierung wichtige Schritte der Energiewende in Baden-Württemberg machen, um dem Ziel Klimaneutralität bis 2040 näher zu kommen.

Weitere Informationen zum Förderprogramm „Parkplatzüberdachung mit Photovoltaik“ in Baden-Württemberg sind unter diesem Link zu finden. Auch NRW fördert die Parkplatz-PV. Im Rahmen des EEG sollen Parkplatz-PV-Anlagen künftig bei den Ausschreibungen bevorzugt werden.

31.10.2023 | Quelle: Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH