EDP Renewables steigert Nettogewinn

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 ist der Nettogewinn von EDP Renewables auf 467 Millionen Euro angestiegen. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen mehr als 600 MW an Photovoltaik-Leistung zugebaut. 5,2 GW an Wind- und Solarleistung befinden sich derzeit im Bau.

Der Wind- und Solarenergieproduzent EDP Renewables (EDPR) mit Sitz in Madrid hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres einen Nettogewinn von 467 Millionen Euro erzielt. Dies entspricht einem Anstieg von 12 % im Jahresvergleich. Das EBITDA des Unternehmens erreichte 1.437 Millionen Euro, was einen Rückgang von 3% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Gesamtleistung verbesserte sich in Europa, Südamerika und dem Asien-Pazifik, während die Beiträge aus Nordamerika geringer ausfielen.

Das Ergebnis von EDPR profitierte laut Unternehmen von der Produktionssteigerung, da durchschnittlich mehr MW-Leistung in Betrieb war, sowie von den Gewinnen aus Vermögensrotationen aus zwei in Spanien und Polen geschlossenen Verträgen. Allerdings wirkten sich das Umweltphänomen El Niño, das die Windproduktion in den USA verringerte, und regulatorische Gewinnabschöpfungen in Europa negativ auf die Leistung aus, wobei es sich in beiden Fällen um ein einmaliges Ereignis handelte.

EDP Renewables investiert 3,4 Milliarden Euro

In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 belief sich Bruttoinvestitionsvolumen das EDP Renewables auf fast 3,4 Milliarden Euro. Hiervon wurden über 80 % des CAPEX in Europa und Nordamerika investiert. Diese Daten spiegeln das Wachstum von EDPR wider. Das Unternehmen erhöhte seine installierte Leistung in den ersten neun Monaten um mehr als 0,8 GW und erreichte damit ein diversifiziertes Portfolio von 15,1 GW weltweit. Die Nettoverschuldung stieg im Vergleich zum Ende des Jahres 2022 um 1,1 Milliarden Euro. Dies resultierte aus den getätigten Investitionen zur Beschleunigung der Energiewende in allen Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist. Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung gleichen dies teilweise aus.

Im Rahmen der EDPR-Vermögensrotationsstrategie wurden während dieses Zeitraums zwei Transaktionen in Spanien und Polen abgeschlossen. Ähnliche Transaktionen wurden bereits in Brasilien und im Vereinigten Königreich unterzeichnet, zuletzt in Form einer 50-prozentigen Beteiligung an Ocean Winds. Diese Vermögensrotationsgeschäfte soll es dem Unternehmen ermöglichen, die Wertschöpfung zu beschleunigen und gleichzeitig Kapital zu recyceln, um es in zusätzliches Wachstum im Bereich erneuerbarer Energien zu investieren.

Im Berichtszeitraum baute EDP Renewables Photovoltaik-Projekte mit einer Leistung von 669 MW zu, die Technologie gewinnt innerhalb der Strategie des Unternehmens an Bedeutung. Ferner setzte das Unternehmen die Entwicklung von Windprojekten fort (162 MW installierte Leistung) und nahm seine ersten 16 MW im Bereich der Speicherung in Betrieb.

Während des Berichtszeitraums befanden sich EDPR-Projekte mit einer Leistung von insgesamt 5,2 GW im Bau. Dank der zahlreichen Stromabnahmevereinbarungen (PPA) mit Unternehmen und Versorgungsunternehmen konnte sich EDPR bereits rund 55 % der bis 2026 angestrebten Zubauten sichern.

