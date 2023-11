Bosch baut Wärmepumpen-Fertigung in Portugal aus

Bosch investiert in seine Entwicklungs- und Produktionskapazitäten von Wärmepumpen. Bis 2026 sollen rund 100 Millionen Euro in den portugiesischen Standort Aveiro südlich von Porto fließen.

Bosch plant für die Wärmepumpen-Fertigung in Aveiro neue Labore, zwei Fertigungsgebäude und zusätzliche Wärmepumpen-Produktionslinien. Zudem soll dort mittelfristig eine mittlere dreistellige Anzahl an neuen Arbeitsplätzen entstehen. Aveiro ist neben Eibelshausen in Deutschland und Tranås in Schweden ein Standort des europäischen Entwicklungs- und Produktionsnetzwerks für Wärmepumpen, für dessen Ausbau Bosch bis zum Ende des Jahrzehnts insgesamt mehr als eine Milliarde Euro aufbringt.

„Wir investieren jetzt in Entwicklung und Fertigung unserer Wärmepumpen, um den Hochlauf in der benötigten Geschwindigkeit zu gewährleisten. Bosch strebt eine führende Position im internationalen Wärmepumpenmarkt an – und deshalb verstärken wir Schritt für Schritt unser Engagement“, sagt sagt Christian Fischer, stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung von Bosch und verantwortlich für die Unternehmensbereiche Energy and Building Technology und Consumer Goods.

Bosch unterhält standortübergreifende Wärmepumpen-Fertigung

Die Bosch Home Comfort Group entwickelt und produziert in Aveiro bereits seit vielen Jahren Technologien für die Warmwasserbereitung. Am Standort ist zugleich auch die Entwicklung von Wärmepumpen für Südeuropa angesiedelt. In Aveiro werden zudem die Außeneinheiten und wandhängenden Inneneinheiten für die neue Wärmepumpengeneration Compress 5800i AW und Compress 6800i AW gefertigt. Diese soll besonders leise sein und arbeitet mit dem umweltfreundlichen Kältemittel Propan. Die Compress 5800i AW und Compress 6800i AW wurde standortübergreifend gemeinsam von verschiedenen Teams aus Wernau und Aveiro entwickelt und in einem Fertigungsverbund mit Aveiro, Eibelshausen und Tranås produziert.

Im mittelhessischen Eibelshausen startete dafür zu Jahresbeginn eine Produktionslinie für die Inneneinheit der neuen Wärmepumpengeneration. Die Besonderheit der neuen Fertigungslinie besteht darin, dass das Unternehmen die Speicher noch vor Ort in die Inneneinheit der Wärmepumpe einsetzt. Dieses war bisher beim Fachhändler erforderlich. Dadurch reduziert sich die benötigte Installationszeit beim Endverwender deutlich. Gleichzeitig soll die System-Robustheit steigen und man will Transportwege einsparen.

Tranås als traditioneller schwedischer Wärmepumpenstandort fertigt einen Teil der Außeneinheiten und greift auf die langjährige Erfahrung mit der Technologie zurück. Hier unterhält Bosch bereits seit 2006 eine Wärmepumpen-Fertigung. Zudem entwickelt die Bosch Home Comfort Group hier neue Wärmepumpen. Der Fokus in der Entwicklung sind dabei Produkte für den nordeuropäischen Markt.

