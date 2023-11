Lichtblick und Vaillant kooperieren bei Wärmewende

Lichtblick-Kunden können künftig auch Wärmepumpen von Vaillant mit einer Photovoltaikanlage nutzen. Durch Vernetzung gelinge es, bis zu 70 Prozent des Strombedarfs der Wärmepumpe mit eigenem PV-Strom zu decken.

Die beiden Unternehmen Lichtblick und Vaillant arbeiten künftig enger zusammen. Wie sie mitteilten, ist die Vaillant Wärmepumpe ab sofort Teil des SolarPaketes von LichtBlick. Es sei eine nahtlose Integration in das virtuelle Kraftwerk von LichtBlick Tochter ison möglich. Damit erzielten die Kund*innen im Vergleich zur EEG-Vergütung höhere Erlöse.



„Unsere Partnerschaft mit Vaillant Deutschland markiert einen wichtigen Meilenstein Richtung klimaneutrale Zukunft“, sagt Constantin Eis, CEO von LichtBlick. „Unsere Kund*innen können mit der StromWallet ihr selbst produziertes Energieguthaben zu 100 Prozent – und damit auch zum Betrieb ihrer Wärmepumpe – nutzen. Zudem profitieren sie in Verbindung mit einem dynamischen Tarif direkt von attraktiven Preisen am Energiemarkt und können so ihr Eigenheim günstig heizen.“



„Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit LichtBlick, dem größten reinen Ökostromanbieter Deutschlands“, unterstreicht Dr. Tillmann von Schroeter, Geschäftsführer von Vaillant Deutschland. „Mit dem SolarPaket von LichtBlick und unseren klimaschonenden Wärmepumpen sorgen wir gemeinsam dafür, dass die Wärmewende im Gebäudesektor zügig und nachhaltig vorangetrieben wird.“

PV-Strom für 25 bis 70 Prozent des Wärmepumpen-Bedarfs

LichtBlick Kund*innen erhalten zukünftig alles für das grüne Heizungs-Update aus einer Hand – von der Beratung, einem Fördergeld Service, Demontage der alten Heizung, Installation, einem Stromvertrag mit der LichtBlick StromWallet bis hin zum Smart Meter und Energiemanagement.

Bei dem Betrieb einer Wärmepumpe mit eigener Photovoltaikanlage würden bereits 25 bis 35 Prozent des Stromverbrauchs abgedeckt. Für Verbraucher*innen mit einem intelligenten Messsystem (Smart Meter) seien sogar 50 Prozent bzw. 70 Prozent (mit Stromspeicher) möglich. Das GateWay von LichtBlick registriert sonnenreiche Zeiten, kennt den Wärmebedarf und optimiert dahingehend den Energieverbrauch. Diese Lösungen sind zentral, um die Flexibilitätspotenziale des Netzes bestmöglich zu nutzen – und damit Stromkosten für Verbraucher*innen zu senken.



Bei der Entscheidung für Vaillant als Wärmepumpenpartner war auch der Fit zu LichtBlicks Nachhaltigkeitsstrategie ausschlaggebend. „Die transparente Lieferkette und Rohstoffzusammensetzung sowie der geringe CO 2 -Impact im Life-Cycle haben uns überzeugt und passen ideal zur LichtBlick Strategie“, sagt René Zerwes, Produktverantwortlicher für Wärmepumpen bei LichtBlick. Vaillant setzt auf ein natürliches Kältemittel und hohe Energieeffizienz der Produkte.

6.11.2023 | Quelle: Lichtblick | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH