Priwatt bietet Privatkunden PV-Anlagen zur Selbstmontage an

Die Leipziger Priwatt bietet Hauseigentümern PV-Anlagen zur Selbstmontage an. Die Konfiguration der Projekte mit 5 bis 25 Solarmodulen plus wahlweise Speicher erfolgt online.

Die bisher als Anbieter von Stecker-Solargeräten bekannte Priwatt geht mit PV-Anlagen zur Selbstmontage an den Markt. Wie das Leipziger Unternehmen mitteilte, bietet es nun auch größere Anlagen für Dächer, Gärten und Fassaden an. Die Produktlinie trage ferner den Namen „priwatt Solar“ und sei mit 5 bis 25 Solarmodulen erhältlich. Im Vergleich zum branchenüblichen Standard sei, neben der Anzahl der Module und dem Montageort, auch die Ausrichtung flexibel wählbar. Zur Konfiguration der Anlagen stünde eine variable Kombination von Modulgruppen zur Verfügung, die aus Solarmodulen und den zum gewählten Einsatzort passenden Montagesystemen bestehen. So lasse sich beispielsweise eine Anlage aus zwei Modulgruppen zusammenstellen, wobei ein Teil auf einem Flachdach und ein weiterer Teil auf einem Schrägdach installiert wird.

„In priwatt Solar vereinen wir die Leistungsfähigkeit klassischer Solaranlagen mit dem Do-It-Yourself-Prinzip, das schon unsere Balkonkraftwerke erfolgreich gemacht hat“, sagt Kay Theuer, Geschäftsführer von priwatt. „So ermöglichen wir unseren KundInnen, online ihre individualisierte Solaranlage mit bis zu 10 kWp schnell, einfach und modular zu konfigurieren.“

Nur für Stromanschluß Elektrofachkraft nötig

Neben der Konfiguration lasse sich auch der Aufbau der Anlage einfach selbst durchführen. Die Anschaffungs- und Installationskosten seien dadurch im Vergleich zu anderen Anbietern erheblich geringer. Das bedeuet, dass sich die Anlage auch schneller amortisiere. Das Montagezubehör und eine ausführliche Montageanleitung liefert priwatt mit. Lediglich die Inbetriebnahme der Anlage und der Stromanschluss erfordern für eine sichere und gesetzeskonforme Installation die Unterstützung durch eine Elektrofachkraft.

Bei dem elektrischen Anschluss wird künftig der Anschlussservice von priwatt unterstützen. Bereits kurze Zeit nach Verkaufsstart wird den KundInnen darüber eine passende Elektrofachkraft aus ihrer Region zur Verfügung gestellt, die vor Ort den Anschluss der Solaranlage vornimmt. Die Angebotserstellung, Anmeldung sowie den Anschluss und die Abrechnung übernimmt dann der Elektrofachpartner von priwatt.

Zum Marktstart sind die Solaranlagen mit einem String-Wechselrichter und bifazialen 420 Watt Solarmodulen erhältlich. Zusätzlich kann die Anlage mit einem 5, 10 oder 15 kWh Stromspeicher kombiniert werden.

7.11.2023 | Quelle: Priwatt | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH