Smartfox: Neue Heizstäbe für PV-Power-to-heat

Das Unternehmen Smartfox bietet künftig eine Reihe neue Heizstab-Varianten an, um den PV-Strom vom eigenen Dach für die Wärmeversorgung zu nutzen. Die Produkte seien auch mit Wärmepumpen kombinierbar.

Die österreichische Smartfox erweitert das Sortiment zur Nutzung eigenen Photovoltaikstroms für Warmwasser und Heizung (Power-to-heat). Wie das Unternehmen mitteilte, haben Privathaushalte nun eine weitere Möglichkeit, Photovoltaik (PV)-Strom vom eigenen Dach effizient zuhause zu nutzen, anstatt ins Stromnetz einzuspeisen. Bei den Produkten handelt es sich um den Smartfox Pro Heater. Die Versionen 3K, 4,5K, 6K sowie 9K seien eine All-in-One-Lösung für die Warmwasserbereitung und Heizung.

Der Smartfox Pro Heater 6K sei seit September 2023 am Markt verfügbar. Die Heizstab-Varianten 3K und 4,5K seien ab Mitte November 2023 und der Smartfox Pro Heater 9K zu einem späteren Zeitpunkt bei den Großhandelspartnern verfügbar. Mit den Lösungen will Smartfox den Eigenverbrauch von PV-Strom über eine Power-to-heat-Lösung maximieren.

Der Smartfox Pro Heater zähle ferner zu der Smartfox „The Next Generation“-Serie. In den Heizstäben seien bereits Leistungssteller sowie Temperaturfühler integriert. Dies bedeute, dass nur ein Gerät zu installieren sei. In Kombination mit dem Smartfox-Energiemanager biete die Produktneuheit eine steckerfertige Lösung und speichere PV-Überschuss in 15 Stufen als Warmwasser. Die Kommunikation zwischen den beiden Geräten erfolge über die RS485-Schnittstelle und zukünftig auch über die 4-20mA-Schnittstelle.

Außerdem lasse sich das Produkt mit anderen Energiesystemen kombinieren wie zum Beispiel Wärmepumpen. Zudem verfüge der Pro Heater über eine integrierte Hygienefunktion gegen Legionellen.

7.11.2023