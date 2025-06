Solarwatt, Tibber und Kiwigrid gründen Energy Systems Alliance

Im Rahmen der Energy Systems Alliance wollen Solarwatt, Tibber und Kiwigrid klassischen Handwerksbetrieben Zugang zu offenen und vielseitig kompatiblen Komplettlösungen verschaffen. Das Angebot umfasst Schulungen, Zertifizierungen, technischen Support und Vertriebsunterstützung.

Solarwatt, Tibber und Kiwigrid gründen eine Energy Systems Alliance (ESA). ESA soll eine strategische Partnerschaft mit dem Ziel bieten, vernetzte, aufeinander abgestimmte und zertifizierte Energiesysteme für Installationsbetriebe bereitzustellen. Dafür soll die ESA ein umfassendes Produkt- und Serviceangebot für Installateure bereitstellen. Nach der Unterzeichnung des Partnervertrags Ende Mai findet am 13. Juni das erste Installer-Event im Energiepark Neuwiese in Elsterheide statt. Die Auslieferung der ersten Systeme soll im September beginnen.

Moderne Energiesysteme bestehen nicht mehr nur aus einzelnen Komponenten wie Zählern, Photovoltaik-Anlagen, Wärmepumpen oder Wallboxen. Es sind Komplettlösungen gefragt. Perspektivisch geht der Trend sogar noch darüber hinaus – hin zu ganzheitlichen Systemen, die auch den Energiemarkt und das Netz einbeziehen. So ermöglichen etwa Smart Meter, dynamische Stromtarife und reduzierte Netzentgelte, dass Haushalte über den Preis angeregt werden, Strom dann zu verbrauchen oder einzuspeisen, wenn es wirtschaftlich und für die Umwelt am sinnvollsten ist.

Dadurch geraten viele traditionelle Installateure unter Druck: Große Full-Service-Anbieter verkaufen standardisierte Systeme inklusive Energiemarktanbindung aus einer Hand, die allerdings meist geschlossen und kaum erweiterbar sind. Um im Wettbewerb zu bestehen, brauchen nach Ansicht der ESA-Gründerunternehmen klassische Handwerksbetriebe Zugang zu offenen, vielseitig kompatiblen Komplettlösungen, die moderne Hardware und intelligente Stromservices kombinieren. Dort soll die ESA ansetzen. Sie soll die Grundlage schaffen, damit Installationsbetriebe umfassende, flexible Energiesysteme anbieten können und damit ihre Wettbewerbsfähigkeit langfristig sichern.

“Wir sehen einen klaren Bedarf im Markt: Regionale Installateure, die nah am Endkunden sind, wollen ganzheitliche Lösungen anbieten – von der Hardware über das Energiemanagement bis zum dynamischen Stromtarif. Mit der ESA sorgen wir dafür, dass alle Komponenten so zusammenspielen, dass diese komplexen Lösungen für den Installateur und den Endkunden ganz einfach werden,” sagt Peter Bachmann, CPO von Solarwatt.

Solarwatt, Kiwigrid und Tibber bündeln Stärken in Energy Systems Alliance

Im Rahmen der ESA bündeln Solarwatt, Kiwigrid und Tibber ihre Stärken: Solarwatt bringt über 30 Jahre Photovoltaik-Batterie-Sektorenkopplungs-Kompetenz und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Installateuren ein, Kiwigrid die technische Expertise für Energiesysteme und deren Management. Ferner komplettiert Tibber die Partnerschaft mit seinem Energiemarkt-Know-How als Pionier dynamischer Stromtarife in Deutschland, Cloud-EMS-Anbieter und Flexibilitätsvermarkter.

Gemeinsam schaffen die drei Unternehmen ein Servicepaket. Das Angebot richtet sich gezielt an Installateursbetriebe, die Energiesysteme für ihre Endkunden planen, installieren und betreuen. Dafür stellt die ESA umfassende Unterstützung bereit: Schulungen und Zertifizierungen, technischen Support mit Hotline, einen digitalen Produktshop mit qualitätsgeprüften Systemlösungen sowie gezielte Vertriebsunterstützung.

Alle drei Partner bringen etablierte Kundenstämme und starke Marktpositionen in die ESA ein, was dem gemeinsamen Angebot von Beginn an eine hohe Reichweite und Relevanz verleihen soll. Durch die internationale Ausrichtung der Partnerunternehmen bietet sich die Chance, das Konzept neben dem Kernmarkt Deutschland auch auf andere europäische Märkte zu übertragen. Um perspektivisch die Reichweite in Richtung weiterer Komponenten und großer Installationsnetzwerke zu erhöhen, erwägen die Partner, zukünftig weitere ausgewählte Teilnehmer in die Allianz aufzunehmen.

Weitere Informationen zur ESA für Installateure stehen auf der Kiwigrid-Website unter diesem Link zur Verfügung.

Quelle: Kiwigrid | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH