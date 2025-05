Tibber bietet sekundengenaues Laden mit PV-Überschussstrom

Den überschüssigen Strom aus der PV-Anlage auf dem Dach sekundengenau nutzen, um das E-Auto zu laden: diese Option zum Energiemanagement bietet Ökostromanbieter Tibber Kundinnen und Kunden.

Der Ökostromanbieter Tibber bietet Kunden an, für Ladevorgänge im Haus auf den aktuell verfügbaren PV-Überschussstrom zuzugreifen. Wie das Unternehmen mitteilte, betrifft das Stromkunden mit Photovoltaik-Anlage und E-Auto. Dazu führe Tibber eine neue Smart-Charging-Funktion. Anders als beim bisherigen Smart Charging basiere die neue Funktion auf echten Livedaten der PV-Anlage statt auf unpräzisen Wetterprognosen. Auf Basis von Live-Daten zu Verbrauch und aktueller Leistung aus der Solaranlage werde das E-Auto automatisch dann geladen, wenn die Solaranlage mehr Leistung produziert, als der aktuelle Eigenverbrauch des Haushalts benötigt. So lasse sich das E-Auto automatisiert unabhängig vom Netzstrom laden, wodurch die Stromkosten sinken. Durch den smarten Stromtracker Pulse stünden die Live-Daten im Zwei-Sekunden-Takt zur Verfügung, was das Smart Charging besonders präzise mache. Die intelligente Steuerung dieses Lastmanagements übernehme die Tibber-App für Kund:innen kostenlos.

Laut einer 2024 durchgeführten Studie des Energiemanagementsystem-Anbieters GridX lüden laut Tibber bereits ein Drittel aller Solar-Anlagen-Besitzer:innen in Deutschland ihr E-Auto komplett unabhängig vom Netzstrom auf.

Mit einem neuen Toggle innerhalb der Smart-Charging-Funktion namens Solar Smart Charging können alle Kund:innen mit E-Auto und Solaranlage das neue Feature aktivieren. Sobald aktiviert, optimiert die Tibber App die Ladung des E-Autos mit dem überschüssigen Solarstrom. Voraussetzung sind neben der Solaranlage eine integrierte Wallbox und der Tibber Live-Stromtracker Pulse.

2024 hätten Tibber-Kund:innen mit E-Auto, die Smart Charging nutzten, im Durchschnitt 29 Cent/kWh für den Strom bezahlt. Tibber-Kund:innen mit eigenem Stromspeicher zahlten nur 27 Cent/kWh.

Quelle: Tibber | www.solarserver.de © Solarthemen Media GmbH