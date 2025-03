Solarwatt und Stiebel Eltron: Partnerbörse für Installationsbetriebe

Solarwatt und Stiebel Eltron wollen künftig über Installationsbetriebe kooperativ PV-Anlagen und Wärmepumpen anbieten.

Solarwatt und Stiebel Eltron wollen ihre Kooperation vertiefen. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, geht es im Prinzip darum, Strom und Wärme über den „Solarwatt Manager“ zu verbinden. Ab sofort sollen dazu die Installationspartner Hand in Hand arbeiten. Ziel sei, den Kunden beider Unternehmen zu jeder Zeit ein Gesamtsystem bestehend aus Solaranlage und passender Wärmepumpe anzubieten.

„Durch die Zusammenarbeit in der Produktentwicklung und durch die Kooperation unserer Fachpartner in den jeweiligen Regionen können Stiebel Eltron- und Solarwatt-Partner ihren Kunden Wärmelösungen mit Solar- und Energiemarkt-Optimierung anbieten und damit die Betriebskosten für die Endkunden senken“, sagt Solarwatt-CPO Peter Bachmann.

PV-Anlage und Wärmepumpe

Die erweiterte Kooperation von Solarwatt und Stiebel Eltron funktioniert für Peter Bachmann wie eine Art „Partnerbörse“ für Installationsbetriebe. „Hat beispielsweise ein Installationspartner von Solarwatt eine Anfrage für eine Solaranlage und eine Wärmepumpe, findet er in unserer gemeinsamen Handwerker-Plattform sofort den passenden regionalen SHK-Fachhandwerker von Stiebel Eltron, der die Montage des Heizsystems übernehmen kann. Das Angebot für die Wärmepumpe wird dann in das Gesamtangebot des Solarwatt-Partners integriert.“ Das Handwerker-Netzwerk beider Unternehmen funktioniert auch in die andere Richtung. „Sollte ein Partner von Stiebel Eltron die Installationskompetenzen eines Solarwatt-Partners benötigen, ist das ganz genauso möglich“, betont der Solarwatt-CPO.

Burkhard Max, Geschäftsführer der Stiebel Eltron Deutschland Vertriebsgesellschaft: „Mit dieser neuen Kooperation bieten wir unseren Fachhandwerkspartnern auch neben der Wärmepumpe alles, was der Endkunde erwartet.“ Dazu zählten das Netzwerk, um die Photovoltaik-Anlage mit anbieten zu können. Außerden: die „Unterstützung direkt oder über digitale Tools bei der Beratung, der Planung und Auslegung der Anlage und den Inbetriebnahmeservice. So wird der SHK-Fachhandwerker vor Ort zum Rundum-sorglos-Paket-Anbieter, wenn Endkunden das wünschen.“

Im Mittelpunkt der technischen Kooperation steht der „Solarwatt Manager“. Er sorge dafür, die Wärmepumpe mit einem möglichst hohen Anteil an Solarenergie zu betreiben. Auch die Steuerung und Optimierung der Gesamtanlage laufe über das Energiemanagement-System.

