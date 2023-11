Teleson Vertrieb vermittelt künftig auch Photovoltaik

Das Vertriebsunternehmen Teleson erweitert seine Plattform für Energieberater um die Photovoltaik. So sollen Kunden schnell eine konfigurierte Auswahl von PV-Leistungen erhalten.

Die Teleson Vertriebs GmbH, ein Unternehmen zur Vermittlung von Energielieferverträgen, steigt in die Photovoltaik ein. Sie habe dazu eine Plattform und App entwickelt, teilte Teleson mit. Sie dienten dazu, Energieberater bei der Planung und Vermarktung von Photovoltaikprojekten zu unterstützen. Das Ziel sei, die Realisierung von PV-Projekten zu beschleunigen. Dazu arbeite Teleson mit unterschiedlichen Anbietern von PV-Lösungen zusammen. Berater und Kunden hätten so eine Auswahl an Komponenten und die Garantie einer schnellen Umsetzung der Projekte.

Insgesamt gebe es über 4.000 aktive Teleson-Energieberater, die künftig die neue PV-Vertriebsplattform sowie die mobile App einsetzen können. Zu den Funktionen zählt zum Beispiel, das Erfassen von Kunden und Projektdaten. Diese beinhalten die Kundendaten, den Energiebedarf, Informationen zum Standort, Haus- und Dachtypus, bis hin zu kundenspezifischen Präferenzen hinsichtlich Modultypen, Stromspeichern, Wallboxen, Finanzierungsmodellen (Kauf, Ratenzahlung, Contracting).

Sie stelle außerdem eine Auswahl an Produkten und Partnern vor. Auf Basis aller eingegebenen Daten zeige das System augenblicklich passende und sorgfältig ausgewählte Lösungen von Produktpartnern an, aus denen Kunden sodann mithilfe des Energieberaters auswählen können.

Zügiges Preisangebot

Ein weiterer Punkt seien schnelle und genaue Angebote. So könne die App innerhalb von Minuten einen ersten unverbindlichen Kostenrahmen anzeigen. Ein verbindliches und zeichnungsfähiges Angebot folgt nach Prüfung durch das Teleson PV-Team innerhalb von ca. 48 Stunden.

Darüber hinaus beinhalte die neue Teleson PV-App und Vertriebsplattform auch eine Wirtschaftlichkeitsprognose, die bereits zum unverbindlichen Angebot abgegeben werden kann und überzeugende Argumente für den Wechsel zu Solarstrom zeigt. Die Prognose biete Vertriebsleuten und Kunden eine umfassende Übersicht über die Gesamtinvestition, die Ersparnis nach 20 Jahren, die Rendite in Prozent, den Eigenverbrauch, die Netzeinspeisung, die Speicherenergie, den Energieunabhängigkeitsgrad sowie viele anschauliche Grafiken. Die Strompreisberechnung mit und ohne PV-Anlage sowie eine Prognose über 20 Jahre runden das Angebot ab.

„Mit der App setzen wir auf Innovation und geben unseren geschulten Energieberatern ein weiteres Instrument an die Hand, um ihren Kunden erstklassigen Service zu bieten. Der große Vorteil der App ist ihre Flexibilität. Gleichzeitig haben wir unsere Projektpartner sorgfältig ausgewählt, wodurch wir im Anschluss auch die zügige Installation der Anlage beim Kunden sicherstellen können. Unser Zeitaufwand für den Kauf und den Bau einer PV-Anlage liegt damit deutlich unter dem branchenüblichen Zeitrahmen“, erklärt Frank Bröckl, Geschäftsführer von Teleson. „Derzeit haben wir Partnerschaften mit sechs PV-Unternehmen. Wir sind bestrebt, unser Partnernetzwerk kontinuierlich weiter auszubauen“, so Bröckl.

Die neue App sei ferner ab sofort für Vertriebspartner und Kunden verfügbar und funktioniere online wie offline. Neben den Teleson Energieberatern könnten auch die Kooperationspartner aus der Banken- und Versicherungsbranche die Vertriebsplattform und die App ab sofort nutzen.

7.11.2023 | Quelle: Teleson | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH