BRC Solar und Kostal: Produkte sind kompatibel

Moduloptimierer BRC Solar und Wechselrichterspezialist Kostal haben bestätigt, dass ihre Produkte miteinander kompatibel sind. In Kombination können sie die Leistung von PV-Dachanlagen erhöhen.

BRC Solar, ein deutscher Hersteller von Leistungsoptimierern für Solarmodule und Wechselrichter-Produzent Kostal Solar Electric haben die Kompatibilität ihrer Produkte bestätigt. Wie die Unternehmen mitteilten, haben sie dafür den Power Optimizer M500/14 von BRC Solar mit den Wechselrichtern der Plenticore plus Reihe von Kostal getestet. Der Test habe ergeben, dass diese Produktreihen von BRC Solar und Kostal nahtlos miteinander interagieren können, um die Leistung von Photovoltaikanlagen zu maximieren. Darüber hinaus bleibt die Garantie beider Produkte auch bei kombinierter Nutzung uneingeschränkt bestehen.



Dächer, die durch Verschattung, unterschiedliche Ausrichtungen oder Dachneigungen gekennzeichnet waren, stellten in der Vergangenheit eine Herausforderung für das effektive Verbauen von Solarmodulen dar. In Photovoltaikanlagen verursacht die Reihenschaltung der Module ein Problem, da die reduzierte Leistung eines Moduls, das weniger Sonneneinstrahlung erhält, die Gesamtleistung aller anderen Module in der Kette beeinträchtigt.



Kostal hat dagegen ein effizientes Schattenmanagement in seine Wechselrichter integriert, das durch die Aktivierung der Bypass-Dioden die Problematik verhindert. Diese Dioden aktivieren sich, wenn es effizienter ist, ein Modul vom Strang zu überbrücken, wodurch die anderen Module ihre maximale Leistung unbeeinträchtigt beibehalten können.

Zusammenspiel erhöht die Ausbeute der PV-Anlage

Mit dem Zusammenspiel von dem Schattenmanagement von Kostal und dem Power Optimizer M500/14 von BRC Solar wird die verfügbare Leistung des beeinträchtigten Moduls weiterhin genutzt, während gleichzeitig die restlichen Module im Strang ihre maximale Leistung unbeeinträchtigt beibehalten können.



Auch die Problematik der unterschiedlichen Ausrichtungen eines Daches oder der unterschiedlichen Modulneigungen lasse sich durch die Lösungen von Kostal und BRC Solar beheben. Wechselrichter wie der Plenticore plus von Kostal bieten mit ihren drei Strangeingängen Flexibilität in der Strangauslegung. Sollte die nutzbare Dachfläche jedoch kleiner ausfallen und die Mindestspannung des Strangs nicht ausreichen, ließen sich diese PV-Module in einen bestehenden Strang dank der BRC-Optimierer integrieren. Somit ließen auch komplexere Dachflächen effizient ausnutzen. Ferner sei es möglich, auch auf Gauben oder kleineren Dachflächen zusätzliche PV-Module zu installieren.



Pascal Ruisinger, kaufmännischer Geschäftsführer von BRC Solar, erklärte: „Diese Bestätigung der Kompatibilität mit Kostal -Wechselrichtern ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Wir sind überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit mit Kostal dazu beitragen wird, unsere Vision zu verwirklichen, alle Dächer mit einer optimierten PV-Anlage auszustatten.“

Kostal äußerte sich ebenfalls positiv über die Bestätigung der Kompatibilität. „Wir freuen uns über die erfolgreiche Zusammenarbeit mit BRC Solar. Die Kombination unserer Wechselrichter mit dem leistungsstarken Power Optimierer M500/14 bietet unseren Kunden eine effizientere und leistungsfähigere Lösung für ihre Photovoltaik-Anlagen – auch bei problematischen Dächern“, so der Produktmanager Dennis Hollenbeck von Kostal.

16.11.2023 | Quelle: BRC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH