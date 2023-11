Ontras: 4000 Quadratmeter Solarthermie für Erwärmung von Erdgas

Die Ontras Gastransport GmbH hat heute im Brandenburgischen Kienbaum (Oder-Spree-Kreis) eine der größten Solarthermie-Anlagen Deutschlands ifür Prozesswärme n Betrieb genommen. 165 Kollektoren auf einer Fläche von 4.000 Quadratmetern sorgen hier für Temperaturen bis zu 60 Grad Celsius. „Damit können wir jährlich bis zu 1,8 Millionen Kilowattstunden Brennstoff einsparen und dadurch bis zu 370 Tonnen CO2-Emissionen vermeiden,“ erläutert Ontras-Geschäftsführer Ralph Bahke.

In Kienbaum übernimmt Ontras Erdgas aus dem europäischen Verbundsystem in ihr Netz. Dabei wird der Druck abgesenkt. Durch den Joule-Thompson-Effekt kühlt sich das Gas dabei schlagartig ab Das kann nach Aussage von Ontras zu erheblichen Beeinträchtigungen von Armaturen und Leitungen führen. Um das zu vermeiden, wird das Gas vorgewärmt. Dazu setzt Ontras bislang üblicherweise konventionelle Gaskessel ein. Durch die neue Solarthermie-Anlage kann zur Erwärmung von Erdgas künftig bis zu zwei Megawatt Leistung beisteuern.

Vor allem Solarthermie für Erdgas-Erwärmung

Die Kasseler enertracting GmbH hat die Anlage zusammen mit der Universität Kassel geplant. Zum Einsatz kommen Vakuum-MEGA-Kollektoren von AKOTEC, produziert im Brandenburgischen Angermünde. Ein einzelnes Modul hat eine Fläche von rund 13 Quadratmetern und ist mit 78 zylindrischen Kollektorsäulen bestückt. Die Solarthermie ist so in den Heizkreislauf integriert, dass sich bei geringem Vorwärmbedarf die Gaskessel abschalten und Anlage vollständig die benötigte Wärme bereitstellt. Wird mehr Leistung benötigt, schalten sich die drei Gaskessel in einer Kaskade bedarfsgerecht dazu.

Kapazitäten für für Gas und Wasserstoff

Im Jahr 2020 hatte Ontras zusätzlich zur bestehenden Anlage in Kienbaum eine neue Gasdruck-Mess- und Regelanlage errichtet und in Betrieb genommen. Die Kapazität liegt damit bei bis zu 3,1 Millionen Kubikmetern Erdgas pro Stunde, die ins Ontras-Netz übernommen werden. Bis zum Wegfall der Erdgasmengen aus Russland strömten etwa 2,2 Millionen Kubikmeter über diese Anlage. Aufgrund der Folgen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine haben sich die Gasströme im Netz verändert. Heute übernimmt Ontras geringere Gasmengen in Kienbaum, ist aber für veränderte Gasflüsse und damit wieder steigende Durchsatzmengen vorbereitet. Perspektivisch gilt dies nach Aussage von Ontras auch für die Übernahme von Wasserstoff. Die Solarthermieanlage reicht nun nahezu aus, um die derzeit übernommenen Gasmengen komplett CO 2 -frei vorzuwärmen.

21.11.2023 | Quelle: Ontras | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH