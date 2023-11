Solarspeicher als Wechselstrombatterie für die Steckdose von Sax

Die SAX Power GmbH verkündet den Verkaufsstart seiner sogenannten Wechselstrombatterie. Das Solarspeichersystem mit 5,8 bis 17,4 kWh wird nach Angaben des Unternehmens direkt in die gesicherte Haushaltssteckdose gesteckt. Es benötige keinen zusätzlichen Wechselrichter.

Die Lithium-Eisenphosphat-Batterie kommuniziere per Kabel oder Funk mit dem Stromzähler, um nur die Menge an Strom abzugeben, die der Haushalt verbraucht. Eine aufwendige Installation des Wechselrichters zwischen Heimspeicher und Stromnetz entfalle somit. Das spare nicht nur Platz, Zeit und Geld, sondern der Speicher sei auch langlebiger und sicherer als die häufig eingesetzten NMC-Heimspeicher. Das Unternehmen spricht von einer Wechselstrombatterie. Solarteure, Fachhändler und Endkunden können nun den Heimspeicher mit 5,8 kWh bestellen. Bis zu drei Sax-Homespeicher mit zusammen 17,4 kWh können in einem Haushalt installiert werden. Für die Installation müsse keine neue Leitung verlegt werden, wirbt das Unternehmen aus Ulm.



Sax Power hat jahrelang an einer Batterie-Technologie geforscht, die direkt mit dem Smartmeter kommuniziert und den Hybrid-Wechselrichter überflüssig macht. Dann haben die Baden-Württemberger in den letzten zwei Jahren über 1.000 ihrer neuen sogenannten „Wechselstrombatterien“ bei über 300 Kunden testen lassen. Mit dem Ergebnis, dass der Solarspeicher zuverlässig arbeite und alltagstauglich sei, so heißt es in einer Pressemitteilung.

Intelligente Steuerung und patentierte Sax-Schaltung

Das Herzstück der Sax-Technologie bildet die digitale Steuerung der Batteriezellen, die Gleichspannung direkt in Wechselspannung umwandelt. Damit entfalle eine aufwendige Installation mit einem Wechselrichter, der bei allen bisherigen Heimspeichern zwischen Batterie und Hausstromnetz notwendig sei. Die benötigte Haushalt-Wechselspannung wird durch Akkumulation der Zellspannungen zu einer Sinusform realisiert, weshalb ein zusätzlicher Inverter überflüssig sei. Durch die weltweit patentierte Sax-Schaltung können die Zellen unabhängig voneinander arbeiten und den Ladungszustand innerhalb eines Speichers oder bei einer nachträglichen Erweiterung optimal ausgleichen. Sax argumentiert: Die Ladungsungleichheit zähle aktuell zu den häufigsten Fehlerursachen der Batteriespeicher und führe bei den herkömmlichen Heimspeichern zu einer verkürzten Lebensdauer.



Zwischen der Sax-Batterie und dem Stromzähler ist das Smartmeter installiert, das bei Bedarf im Lieferumfang enthalten ist. Es kommuniziert über eine Lora Drahtlosverbindung oder per RS485 Kabelverbindung mit dem Sax-Heimspeicher und misst in Echtzeit die Strommenge, die der Haushalt verbraucht. Es steuert den Speicher und minimiert damit den zugekauften oder eingespeisten Strom. Auf diese Weise speichert die Batterie den überschüssigen Strom aus der PV-Anlage, so dass er sich und später wieder entnehmen lässt, wenn die Solaranlage keinen Ertrag liefert. Der Speicher speist keinen Solarstrom in das öffentliche Netz ein und speichert auch keine Energie aus dem öffentlichen Netz.

Pro Phase kann eine Sax-Batterie eingebunden werden, somit lassen sich bei 3 Phasen bis zu 17,4 kWh installieren. Der Homespeicher ist über eine Steckdose an das Heimnetz angeschlossen. Dazu müsse man allerdings die Schuko-Steckdose gegen eine spezielle Steckdose austauschen.

Sicherheit und hoher Wirkungsgrad

Der Sax-Speicher hat kobaltfreie Lithium-Eisenphosphat-Zellen, die eine viermal so hohe Sicherheit gegenüber den bislang verbreiteten NMC-Zellen bieten. Darüber hinaus sorgt die spezielle Sax-Schaltung für zusätzliche Sicherheit durch individuelle Überwachung und Schaltung der Batteriezellen. Dies ermöglicht die vollständige Abschaltung und Trennung der Zellen innerhalb von 0,0002 Sekunden. Eine Brand- und Explosionsgefahr wird dadurch praktisch ausgeschlossen. Nach dem Abschalten befindet sich das komplette System unterhalb der Sicherheitsspannung – das soll bei Wartungsarbeiten ein Risiko für den Installateur und auch den Kunden ausschließen.



Mit einem Wirkungsgrad von 99 % für die Umrichtung vermeldet Sax für sein Heimspeichersystem einen sehr geringen Verlust.



Die Anfänge der SAX Power GmbH liegen in Ulm. Als langjähriger Partner der Deutschen Bahn hat die Firma Sax vor über 25 Jahren als einziger Lieferant die Entwicklung und Produktion der Regeleinrichtungen für Umrichterwerke im deutschen Bahnstromnetz übernommen. Das Unternehmen hat die Erfahrung aus den Bahnstromumrichtern genutzt und eine nach eigener Aussage revolutionäre Technologie für Lithium-Ionen-Batteriespeicher entwickelt. Diese Technik soll mehrere Probleme der aktuellen Batterietechnologie lösen.



Nach dem ersten Durchbruch in der Entwicklung und der erfolgreichen Patentierung der Technik hat sich im Jahr 2019 die neue Firma Sax Power GmbH gegründet.

22.11.2023 | Quelle: SAX Power GmbH

© Solarthemen Media GmbH