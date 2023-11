AEG: Unser preisgekröntes Energiespeichersystem auf der Solarsolutions Düsseldorf

Die Solar Solutions Group, offizieller Anbieter von AEG Premium-Solarmodulen, Wechselrichtern und Speicherlösungen unter Lizenz von AB Electrolux, freut sich über die jüngste Auszeichnung in der jährlichen Liste von Energy Tech Review, als AEG Top-Batterieanbieter in Europa für das Jahr 2024.

Energiespeichersystem mit Auszeichnung

Unser AEG-Energiespeichersystem wurde von Energy Tech Review Europe, einer bedeutenden Energieplattform mit einer Leserschaft von über 89.000 Führungskräften und Entscheidungsträgern in der Energietechnikbranche, als einer der Top 10 Anbieter von Batteriespeicherlösungen in Europa 2024 hervorgehoben. Diese Anerkennung ist das Ergebnis einer gründlichen Bewertung durch Energy Tech Review, bei der sich die AEG-Batterie von ihren Mitbewerbern abhob. Die jährliche Auszeichnung durch Energy Tech Review spiegelt das kontinuierliche Engagement von AEG für herausragende Leistungen und Innovationen im Bereich der Energiespeicherlösungen wider und stärkt die Position des Unternehmens als führender Akteur in der Branche.

Hochspannungsbatterie mit vielen Vorzügen

Die AEG-Hochspannungsbatterie mit 10 kWh steht für Zuverlässigkeit, Effizienz und erstklassige Ästhetik. Das Produkt gewährleistet eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für alle Bereiche des Hauses – von wichtigen elektrischen Geräten bis hin zu den umfassenden Anforderungen eines modernen Haushalts. Über die Funktionalität hinaus legt AEG großen Wert auf die ansprechende Optik der Hochspannungs-10-kWh-Batterie, die sich nahtlos in die elegante und hochwertige Ästhetik des Wohnraums einfügt. Mit einer umfassenden 10-Jahres-Produktgarantie und einer beeindruckenden Lebensdauer von 6.000 Zyklen bietet AEG Hausbesitzern die Gewissheit, dass sie sich auf Haltbarkeit und Leistung verlassen können. Diese Garantie unterstreicht das Bestreben von AEG, eine zuverlässige, langlebige Energielösung zu bieten, die dem mehr als hundertjährigen Ruf der Marke für hervorragende Qualität entspricht, und zwar diesmal im Bereich der erneuerbaren Energien.

Stuart Brannigan, der Direktor für Geschäftsentwicklung bei der Solar Solutions Group, erläutert: „Die AEG Hochspannungsbatterie mit 10 kWh geht über die reine Energiespeicherung hinaus, indem sie überschüssigen Solarstrom effizient auffängt, um die Selbstversorgung zu steigern und die Stromkosten zu senken. Aber genauso wichtig für den anspruchsvollen Hausbesitzer ist, dass sie für den Einbau in Wohnungen und kleine Unternehmen konzipiert ist; diese Lösung gewährleistet zuverlässige Energiesicherheit. Und mit dem eingebauten Blackout-Schutz (unterbrechungsfreie Stromversorgung UPS) ist sie ein Garant dafür, dass man sich Tag für Tag auf sie verlassen kann.“

Batterie und AEG Solarmodule im Angebot

Zur Feier des AEG-Batteriepreises können Besucher und potenzielle Käufer dieses Energiespeichersystems von einem einzigartigen, zeitlich begrenzten Angebot während der Solar Solutions in Düsseldorf profitieren. Diese Sonderaktion wird von VDH, AEGs offiziellem Vertriebspartner in den Benelux-Ländern und langjährigen Partner der Solar Solutions Group, durchgeführt, der dank seiner umfangreichen Logistikkapazitäten und seines breiten Portfolios an AEG-Solarmodulen, -Batterien und -Wechselrichtern kürzlich auch zum Vertriebspartner in Nordrhein-Westfalen ernannt wurde. Neben der bereits erwähnten preisgekrönten Batterie wird AEG ist eine eingetragene Marke, die unter Lizenz von AB Electrolux (publ) verwendet wird. VDH eine breite Palette eleganter, schwarzer AEG Solarmodule vorstellen, darunter die neuesten N-Typen mit bis zu 440 Wp.

Besuchen Sie Stand D9; weitere Informationen finden Sie unter https://aegzonnepanelen.nl/solar-solutions-dusseldorf-de/.