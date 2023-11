Wirkungsgrad-Rekord für Silizium-Perowskit-Tandem-Solarzelle: 33,9 Prozent

Im Wettrennen um Wirkungsgrad-Rekorde von Perowskit-Tandem-Solarzellen hat der chinesische Solarhersteller Longi gerade die Forschenden der Universität KAUST in Saudi-Arabien überholt.

Der Photovoltaik-Hersteller Longi Green Energy Technology meldet mit 33,9 Prozent einen neuen Weltrekord für den Wirkungsgrad einer kristallinen Silizium-Perowskit-Tandem-Solarzelle. Damit löst das chinesische Unternehmen die King Abdullah University of Science & Technology (KAUST) ab, die im Mai einen Rekord von 33,7 Prozent erzielt hatte.

Den Wirkungrad der Silizium-Perowskit-Tandem-Soalrzelle hat Longi vom U.S. National Renewable Energy Laboratory (NREL) nachmessen lassen – der Zertifizierungsbericht bestätigt den neuen Weltrekord. Laut Longi handelt es sich dabei nicht nur um eine beliebige Zahl, sondern auch um das Knacken eines physikalischen Schwellenwertes. „Dies ist das erste Mal, dass ein chinesisches Unternehmen die theoretische Shockley-Quieser (S-Q)-Grenze von 33,7 % für Solarzellen mit einem Übergang überschritten hat“, heißt es in der Pressemitteilung.

Hua Jiang, stellvertretende Generalsekretärin der China Photovoltaic Industry Association (CPIA), lobte die Leistung von LONGi als weltweit führendes Unternehmen in der kristallinen Silizium-Perowskit-Tandem-Solarzellen-Technologie. Sie zeigt sich überzeugt, dass die Massenproduktion dieser hocheffizienten Solarzellentechnologie die Kosten für die photovoltaische Stromerzeugung erheblich senken, das Wachstum des globalen Photovoltaikmarktes fördern und die laufende globale Energiewende erleichtern wird.

Das Steigern der Wirkungsgrade ist ein Schlüsselindikator, um mehr Solarstrom auf begrenzter Fläche und zu niedrigeren Systemkosten erzeugen zu können. Der Wirkungsgrad von Silizium-Perowskit-Tandem-Solarzellen steigt stetig. Noch vor einem Jahr meldete das Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) noch einen Wert von 32,5 Prozent als Rekord.

Allerdings macht Longi keine Angaben dazu, wie groß die Solarzelle ist, an der der Rekord gemessen wurde, und welche Schritte als nächstes anstehen. Der Weg von einer Laborzelle in die kommerzielle Fertigung ist lang. An einem Weg vom Labor in die industrielle Produktion arbeitet unter anderem das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE.

24.11.2023 | Quelle: Longi | © Solarthemen Media GmbH