Irfan Mirza löst Peter Rae als Präsident der World Wind Energy Association ab

Der Vorstand der World Wind Energy Association (WWEA) hat einstimmig den promovierten Ingenieur und Erneuerbare-Energien-Unternehmer Irfan Mirza aus Pakistan zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt.

Mirza ist Inhaber des Unternehmens Renewable Ressources, das Erneuerbare-Energien-Projekte in Pakistan aus einer Hand anbietet. Laut der Pressemitteilung der WWEA war Mirza eine der ersten Personen, die sich in Pakistan für den Ausbau der erneuerbaren Energien einsetzten, unter anderem im Alternative Energy Development Board of Pakistan. Später sei dann der Einstieg in die Windenergie gekommen.

„Ich fühle mich sehr geehrt und bin dankbar, zum Präsidenten der WWEA gewählt worden zu sein. Ich habe diese Aufgabe angenommen, weil ich weiß, dass wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag zum Schutz dieses Planeten für künftige Generationen leisten können. Der Klimawandel steuert auf eine Klimakatastrophe zu, und wir alle müssen unseren Teil dazu beitragen, ihn aufzuhalten“, kommentierte Mirza seinen Amtsantritt.

Mirza dankte seinem Vorgänger Peter Rae für den Aufbau eines „starken Fundaments“ für die weitere Arbeit. Rae hatte Anfang November auf der World Wind Energy Conference in Hobart, Australien, seinen Rücktritt verkündet. Er war seit 2015 Präsident der WWEA, was insgesamt vier Amtsperioden entspricht. Rae war in seiner vorigen Laufbahn unter anderem australischer Senator und Vorsitzender von Hydro Tasmania.

Die WWEA ist eine gemeinnützige Vereinigung mit Mitgliedern in mehr als 100 Ländern und Sitz auf dem UN-Campus in Bonn/Deutschland. Dort arbeiten Generalsekretär Stefan Gsänger und ein kleines Team. „Ich freue mich auch auf die enge Zusammenarbeit mit meinem alten Freund und Generalsekretär der WWEA, Stefan Gsanger. Der Vorstand und die Mitglieder der WWEA kommen aus verschiedenen Teilen der Welt, und unsere gemeinsame Stärke liegt in der Vielfalt unserer Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven“, sagt Mirza. Die WWEA wurde 2001 in Kopenhagen gegründet und setzt sich eine weltweite Energiewende mit Windenergie als tragendem Pfeiler ein. Neben der Ausrichtung der Welt-Windenergie-Konferenzen – zuletzt in Hobart/Australien – arbeitet WWEA mit internationalen Organisationen und nationalen Regierungen zusammen, um die Energiewende zu beschleunigen.

28.11.2023 | Quelle: WWEA | © Solarthemen Media GmbH