Weiterbildung: MBA Renewables startet mit ersten Zertifikatskursen für Führungskräfte

Die Berliner Hochschule für Technik (BHT) und die Renewables Academy (Renac) bieten im Rahmen ihres Online-Studiengangs MBA Renewables die Microcredentials-Kurse Energy Policy and Economic Framework sowie Marketing Analysis and Instruments an.

Die Zertifikatskurse sind laut Renac speziell auf die Bedürfnisse von Führungskräften in den Bereichen erneuerbare Energien und Energieeffizienz zugeschnitten. „In den weltweit dynamisch wachsenden Märkten für erneuerbare Energien und Energieeffizienz kann für Unternehmen ein grundlegendes Verständnis energiepolitischer Rahmenbedingungen, der einzelnen Marktsegmente und Zielgruppen entscheidend sein für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum“, erklärt Professor Florian Schindler, Leiter des Fernstudieninstituts der Berliner Hochschule für Technik. Die neuen Weiterbildungsangebote für die Zusatzqualifikationen sollen diesem steigenden Bedarf Rechnung tragen.

Weiterbildung der Renewables Academy thematisiert Politik und Marketingstrategien

Der Zertifikatskurs Energy Policy and Economic Framework vermittele ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Aspekte der Energiepolitik und konzentriere sich auf die Herausforderungen der Energiewende. Im Kurs Marketing Analysis and Instruments for the Green Energy Industry sollen die Teilnehmenden lernen, effektive Marketingstrategien für grüne Energiemärkte zu entwickeln.

Das Curriculum des akkreditierten MBA Renewables richtet sich besonders an zukünftige Führungskräfte, die interdisziplinäre Managementfähigkeiten erwerben wollen um sich auf Führungspositionen im globalisierten Markt für erneuerbare Energie und Energieeffizienz vorzubereiten. Der Abschluss soll Karrieren in verschiedenen Bereichen der Erneuerbaren-Energie-Branche ermöglichen, sei es in der Privatwirtschaft, im öffentlichen Sektor, bei Finanzinstituten oder Beratungsunternehmen.

Der MBA Renewables ist laut Renac weltweit erste und einzige MBA-Fernstudiengang mit dem Schwerpunkt Erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Das berufsbegleitende englischsprachige Studienprogramm besteht seit 2011 an der Berliner Hochschule für Technik (BHT) und der Renewables Academy. Mittlerweile gibt es auch ein internationales Graduiertennetzwerk.

Die Berliner Hochschule für Technik (BHT) zählt mit rund 13.000 Studierenden zu den großen Hochschulen für angewandte Wissenschaften Deutschlands. Die Renewables Academy (Renac) mit Sitz in Berlin ist nach eigenen Angaben eine der weltweit führenden Akademien für Weiterbildung im Bereich der Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 haben mehr als 30.000 Personen aus über 165 Ländern die unterschiedlichen Trainingsprogramme durchlaufen. Zu den Formaten gehören Online-, Präsenz- und Blended-Learning-Kurse ebenso wie virtuelle Livetrainings.

29.11.2023 | Quelle: Renac | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH