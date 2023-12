Bayernwerk baut Agri-PV-Anlage mit Gemeinde Burgebrach

Im oberpfälzischen Markt Burgebrach hat sich die Gemeinde für den Bau einer Agri-PV-Anlage ausgesprochen. Die Bauarbeiten durch das Bayernwerk sollen Anfang 2024 starten.

Die Bayernwerk Natur und der Markt Burgebrach in Oberfranken planen den Bau einer Agri-PV-Anlage auf Gemeindegebiet. Wie die Tochter des Netzbetreibers Bayernwerk mitteilte, sollen die Arbeiten im Januar 2024 beginnen. Der Gemeinderat hatte bereits einen entsprechenden Beschluss gefasst. Ende 2024 soll das Kraftwerk in Betrieb gehen.

Bayernwerk Natur übernimmt Projektierung, technischen Planung sowie der Errichtung und Netzanbindung des PV-Parks. Das Unternehmen werde den hier gewonnenen Solarstrom ohne große Umwege ins Verteilnetz einspeisen, und zwar direkt am Umspannwerk Burgebrach. Außerdem will die Bayernwerk Natur die Gesellschaft „Heimatenergie Burgebrach“ für den Betrieb gründen. Das Bayernwerk räumt dem Markt Burgebrach ferner die Option ein, sich nach Inbetriebnahme des PV-Parks an der Gesellschaft zu beteiligen.

Darüber hinaus kümmert sich das Bayernwerk um eine professionelle Vermarktung der erzeugten Energie von rund 10 Millionen kWh Ökostrom pro Jahr. Potenzielle Kunden sind regionale Großverbraucher in Burgebrach und Umgebung und die Bürger vor Ort. Im Rahmen der Dekarbonisierung prüft die Bayernwerk Natur darüber hinaus die sektorenübergreifende Nutzung der Energie in unternehmenseigenen Anlagen wie Geothermieanlagen oder Wärmepumpen.

Auf der gemeindeeigenen Fläche plant die Bayernwerk Natur rund 23.000 PV-Module auf einer Fläche von circa 14 Fußballfeldern. Die Ausführung als Agri-PV sieht vor, Modulreihen auf rund 80 Zentimeter Höhe mit großen Abständen zueinander zu schaffen. Ziel sei, die Vegetation zu begünstigen und eine landwirtschaftliche Nutzung der Fläche zu ermöglichen.

