Sharp präsentiert neues bifaziales TOPCon-Solarmodul mit 575 Watt

Sharp erweitert sein Angebot an Solarmodulen. Neu im Programm ist ein bifaziales Produkt, das auf TOPCon-Technologie setzt und 575 Watt Leistung aufweist. Der Modulwirkungsgrad liegt bei 22,6 Prozent.

Der japanische Mischkonzern Sharp hat ein neues bifaziales Solarmodul vorgestellt. Zum Einsatz kommt dabei die TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) Technologie. Das neue Solarmodul verfüge laut Unternehmensmitteilung über eine Leistung von 575 Watt. Das Modul NB-JD575 sei ferner ein Glas/Glas-Solarpanel mit N-Typ-144-M10-Halbzellen und 16 Busbars. Die Bifazialität des N-Typ-TOPCon-Moduls betrage bis zu 80 Prozent bei einem Modulwirkungsgrad von 22,26 Prozent.

Die N-TOPCon-Technologie sorge für höhere Leistung, Effizienz und ein verbessertes Schwachlichtverhalten, also höhere Energieausbeute. Darüber hinaus sorge die verbesserte Leistung bei Schwachlicht dafür, dass das Panel auch bei suboptimalen Lichtverhältnissen weiterhin Energie produziert, was die Gesamteffizienz des Moduls erhöht.

Das neue Solarmodul zeichne sich außerdem durch einen niedrigen Temperaturkoeffizienten von -0,30 Prozent pro Grad Celsius aus, um eine hohe Leistung auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen zu gewährleisten. Außerdem sei das Modul LID-beständig, was den potenziellen Energieverlust über die gesamte Lebensdauer hinweg reduziert.

Die Abmessungen des NB-JD575 betragen 2278 x 1134 Millimeter, mit einem 30 Millimeter dicken Aluminiumrahmen. Die vorderen und hinteren Glasschichten sind jeweils 2 Millimeter dick und das Gesamtgewicht des Moduls beträgt 32,5 Kilogramm. Das Modul eignet sich für eine Reihe von Anwendungsszenarien, einschließlich im C&I Bereich als auch für Freiflächenanlagen.

Das Modul verfüge ferner über die IEC-Siegel IEC61215 und IEC61730. Außerdem habe Sharp das Modul strengen Tests, unter anderem gegen Ammoniak, Salznebel, Sand und PID unterzogen. Hintergrund sei die Einhaltung internationaler Normen und die Beständigkeit unter extremen Bedingungen zu gewährleisten.

Für diesen Modultyp gelte zudem eine lineare Garantie von 30 Jahren auf die Nennleistung und eine Produktgarantie von 15 Jahren innerhalb der EU und in einer Reihe anderer Länder, wenn die Module in Freiflächenanlagen, und von 25 Jahren wenn sie in Dachanlagen verbaut wurden. Die Garantie beginnt mit der Auslieferung des Moduls an den Endkunden.

Quelle: Sharp | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH