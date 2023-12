IBC Solar übernimmt Schweizer Photovoltaik-Großhändler Fankhauser Solar

Der Photovoltaik-Anbieter IBC Solar will seinen langjährigen Partner Fankhauser Solar zum Jahresbeginn 2024 zu 100 Prozent übernehmen.

Bereits seit 2021 bestand eine Minderheitsbeteiligung von IBC Solar an dem Schweizer Unternehmen Fankhauser Solar AG. Für Kunden und Lieferanten des Schweizer Photovoltaik-Großhändlers gibt es zum Jahreswechsel keine Veränderungen. Die Fankhauser Solar AG wird weiter unter eigenem Namen agieren.

Das Geschäftsverhältnis zwischen IBC Solar und der Fankhauser Solar AG ist durch eine langjährige Partnerschaft geprägt, welche seit 2021 in eine Minderheitsbeteiligung von IBC Solar mündete. Vor allem in den Bereichen der Digitalisierung und Beschaffung profitierte der Schweizer PV-Großhändler nach Ansicht von IBC Solar durch die Zusammenarbeit und konnte so seine Marktanteile sukzessive ausbauen. Aufgrund der Kooperation war auch für IBC Solar eine stärkere Partizipation am Marktwachstum der Schweiz möglich.

Übernahme der Fankhauser Solar AG durch IBC Solar zum 1. Januar

Die positiven Entwicklungen für beide Unternehmen haben dazu geführt, dass sich die jeweiligen Eigentümer auf eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit geeinigt haben. Diese wird nun durch eine komplette Übernahme der Fankhauser Solar AG durch IBC Solar umgesetzt. Zum 1. Januar 2024 übernimmt die IBC Solar AG die restlichen Aktienanteile von der Robert Fischer Holding AG. Für Kunden und Lieferanten gibt es zum Jahreswechsel keine Veränderungen, auch die Zusammenarbeit mit der Otto Fischer AG, einer Tochter der Robert Fischer Holding AG, bleibt bestehen.

„Die letzten beiden Jahre waren für die PV-Branche mehr als turbulent. Die Herausforderungen konnten wir mit vereinten Kräften hervorragend meistern, so dass wir uns zu einer noch engeren Zusammenarbeit entschlossen haben“, sagt Julius Möhrstedt, Head of Sales Central Europe. „Gemeinsam haben wir in dem wachsenden Schweizer Markt noch viel vor.“

Hans-Georg Schweikardt, Geschäftsführer der Fankhauser Solar AG, ergänzt: „Wir sind gespannt auf das neue Kapitel, das gerade für die Fankhauser Solar AG sowie den gesamten Schweizer Markt anbricht. An unserem bisherigen Erfolg möchten wir unmittelbar anknüpfen und mit IBC Solar als starken Partner an der Seite Photovoltaik zur Energiequelle Nummer eins machen.“

Quelle: IBC Solar | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH