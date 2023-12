PVT-Hersteller Sunmaxx gewinnt neue Fachpartner

Der PVT-Hersteller Sunmaxx erweitert sein Fachpartnernetzwerk in Baden-Württemberg und dem Saarland. Die neuen Projektpartner haben langjährige Erfahrung in der Betreuung von Privat- und Gewerbekunden, Bauträgern und Projektentwicklern.

Sunmaxx PVT, Entwickler und Hersteller von photovoltaisch-thermischen Solarmodulen (PVT) weitet sein Netzwerk um zwei weitere Fachpartner aus. Gemeinsam mit den Unternehmen DS Innovative Heiztechnik sowie Corona Plus Holger Peter will man künftig Projekte mit PVT-Technologie in Baden-Württemberg, dem Saarland und Rheinland-Pfalz realisieren. Die neuen Projektpartner haben langjährige Erfahrung in der Betreuung von Privat- und Gewerbekunden, Bauträgern, Projektentwicklern sowie Heizungs- und Sanitärfachbetrieben.

DS Innovative Heiztechnik ist Experte auf dem Gebiet der Wärmepumpentechnologie und unterstützt seine Kunden seit 30 Jahren bei der Beratung, Planung und Ausführung von Anlagen. „PVT-Module sind flexibler und zukunftsfähiger als normale PV-Module, da sie gleichzeitig Strom und Wärme erzeugen können“, sagt Dirk Söndgerath, Geschäftsführer von DS Innovative Heiztechnik. „Mit dieser Lösung kann der gesamte Energiebedarf von Gebäuden abgedeckt werden. Mit PVT wird einerseits die benötigte Dachfläche minimiert und gleichzeitig die Energieeffizienz drastisch erhöht.“

Auch Geschäftsführer Holger Peter von Corona Plus, einem Planungs- und Vertriebsbüro aus dem saarländischen Tholey, freut sich über die neue Partnerschaft mit Sunmaxx: „Angesichts der fortschreitenden Energiewende steigt erfreulicherweise die Nachfrage nach energieeffizienten und umweltfreundlichen Heizsystemen. Viele Privathaushalte und Immobilienbesitzer wünschen sich eine weitgehend autarke Strom- und Wärmeversorgung. Die kann mit PVT realisiert werden.“

PVT-Hersteller Sunmaxx fertigt in Ottendorf-Okrilla

Sunmaxx PVT arbeitet bereits mit einer steigenden Anzahl von Installations- und Handwerksbetrieben in ganz Deutschland zusammen. In Ottendorf-Okrilla bei Dresden hat das Unternehmen ein hochautomatisiertes Werk für PVT-Module fertiggestellt. Es ist laut Hersteller die weltweit größte PVT-Produktionsstätte. Sie verfügt über eine Kapazität von 50 Megawatt und 120.000 PVT-Modulen pro Jahr. „Für die Realisierung unserer geplanten und anstehenden Projekte brauchen wir starke Partner. Das Wachstum unseres Partnernetzwerks ist der Beweis dafür, dass die Energiewende vor Ort ernst genommen wird”, sagt Franz Ziering, CSO von Sunmaxx PVT.

Sunmaxx produziert PVT-Module und unterstützt seine Partner aktiv bei der Systemauslegung. Die Fachpartner übernehmen anschließend die Betreuung, Beratung und Realisierung von PVT-Projekten bei Industrie- und Endkunden. Die photovoltaisch-thermischen Solarmodule erreichen einen Gesamtwirkungsgrad von 80 % und sind vor allem ideal einsetzbar in Kombination mit Wärmepumpen.

Quelle: Sunmaxx | solarserver.de © Solarthemen Media GmbH